Alineaciones de Porto y Napoli para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Porto viene de caer 0-1 ante PSV y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Napoli viene de ganarle 4-3 a Bodo Glimt y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Porto y Napoli
Porto (4-1-2-3): Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi, Gabriel Veiga, Pablo Rosario, Victor Mow Froholdt, Pepê, Samu Omorodion, Borja Sainz. DT: Francesco Farioli.
Napoli (3-5-2): Alex Meret, Sam Beukema, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Matteo Politano, Frank Anguissa, Billy Gilmour, Scott Mctominay, Noa Lang, Rasmus Hojlund, Giovane. DT: Massimiliano Allegri.
La previa de Porto y Napoli: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio do Dragao
- Historial: 4 cruces — Porto ganó 2, Napoli ganó 0 y empataron 2
- Último antecedente: 08/08/2015: Porto 0-0 Napoli
- Próximo partido de Porto: vs. Feyenoord, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Napoli: vs. Man City, martes 24 de noviembre