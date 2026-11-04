Dónde ver EN VIVO Porto vs. Napoli por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Ninguno de los dos llega con margen de error. Porto está sin puntos en la fase de liga y el Napoli, aunque sumó tres, necesita algo más que un buen rato para meterse entre los puestos de arriba.
La Champions ya empezó a mostrar los dientes y esta cuarta jornada es terreno de definiciones: perder acá complica cualquier aspiración de seguir con chances de clasificar directo.
La actualidad de ambos equipos
El Porto no encuentra la forma. Perdió sus tres partidos en el torneo y encima llega golpeado después de caer contra el PSV de local, un resultado que lo dejó último en la tabla general con cero unidades. En Liga de Campeones, además, viene de sumar derrotas también frente a Betis y Manchester City, así que la urgencia es máxima.
El Napoli tiene otra cara, aunque tampoco respira tranquilo. Viene de ganar un partidazo por 4-3 ante el Bodo Glimt que le dio sus primeros puntos en la fase de liga, pero antes había caído contra Villarreal y Arsenal. Está 24° con apenas 3 unidades, en una zona todavía incómoda que obliga a no relajarse.
El historial entre Porto y Napoli
El historial entre ambos es corto pero favorable para los portugueses: de los cuatro enfrentamientos registrados, el Porto ganó dos y el Napoli no pudo quedarse con ninguno, con dos empates en el medio. En materia de goles también manda el conjunto luso, con 6 convertidos contra 3 del equipo italiano.
Los antecedentes más recientes datan de más de una década atrás, con un empate sin goles en 2015 como el último cruce directo entre ambos. No hay demasiada historia reciente que pese sobre este partido, aunque la ligera ventaja numérica acompaña al local.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/08/2015
|Porto vs. Napoli
|0-0
|Club Friendlies
|20/03/2014
|Napoli vs. Porto
|2-2
|UEFA Europa League
|13/03/2014
|Porto vs. Napoli
|1-0
|UEFA Europa League
|04/08/2013
|Napoli vs. Porto
|1-3
|Club Friendlies
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
- Porto suma 0 puntos en el torneo.
- Napoli suma 3 puntos en el torneo.