Feyenoord recibe a Porto este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Los dos llegan con la necesidad urgente de sumar en la fase de liga, porque el arranque fue flojo para ambos y el margen de error ya casi no existe.
Con apenas tres puntos en cuatro fechas, Feyenoord y Porto se juegan buena parte de sus chances de meterse entre los puestos que clasifican directo o al repechaje.
La actualidad de ambos equipos
Feyenoord llega golpeado después de la goleada que le propinó Inter en su propia cancha. Antes había caído también como visitante ante Betis, y el único resultado positivo reciente fue el 3-2 ante Como 1907. Está 32° con 3 unidades, en una zona de la tabla que no deja margen para otro tropiezo.
Porto viene de dar vuelta la página con un contundente 4-1 sobre Napoli en casa, después de dos derrotas seguidas que lo habían dejado complicado: primero ante PSV y luego frente a Betis. Esa goleada le devolvió algo de confianza justo antes de viajar a Rotterdam, aunque en la tabla general todavía marcha 26° con los mismos 3 puntos que su rival de turno.
El historial entre Feyenoord y Porto
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para los portugueses, que ganaron dos de los cuatro cruces disputados, contra uno de Feyenoord y un empate. En goles están prácticamente igualados, con 4 tantos marcados por cada lado a lo largo de esos encuentros.
Los antecedentes más recientes son de la fase de grupos de la Champions 2019, cuando Porto se impuso 3-2 y luego Feyenoord devolvió la figura con un 2-0. Los otros dos antecedentes son bastante más viejos, de la temporada 1993, con un triunfo visitante y un empate sin goles.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/12/2019
|Porto vs. Feyenoord
|3-2
|UEFA Europa League
|03/10/2019
|Feyenoord vs. Porto
|2-0
|UEFA Europa League
|02/11/1993
|Feyenoord vs. Porto
|0-0
|UEFA Champions League
|19/10/1993
|Porto vs. Feyenoord
|1-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
- Porto suma 3 puntos en el torneo.