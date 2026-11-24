Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Stadion Feijenoord, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Feyenoord recibe a Porto este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Los dos llegan con la necesidad urgente de sumar en la fase de liga, porque el arranque fue flojo para ambos y el margen de error ya casi no existe.

Con apenas tres puntos en cuatro fechas, Feyenoord y Porto se juegan buena parte de sus chances de meterse entre los puestos que clasifican directo o al repechaje.

La actualidad de ambos equipos

Feyenoord llega golpeado después de la goleada que le propinó Inter en su propia cancha. Antes había caído también como visitante ante Betis, y el único resultado positivo reciente fue el 3-2 ante Como 1907. Está 32° con 3 unidades, en una zona de la tabla que no deja margen para otro tropiezo.

Porto viene de dar vuelta la página con un contundente 4-1 sobre Napoli en casa, después de dos derrotas seguidas que lo habían dejado complicado: primero ante PSV y luego frente a Betis. Esa goleada le devolvió algo de confianza justo antes de viajar a Rotterdam, aunque en la tabla general todavía marcha 26° con los mismos 3 puntos que su rival de turno.

El historial entre Feyenoord y Porto

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para los portugueses, que ganaron dos de los cuatro cruces disputados, contra uno de Feyenoord y un empate. En goles están prácticamente igualados, con 4 tantos marcados por cada lado a lo largo de esos encuentros.

Los antecedentes más recientes son de la fase de grupos de la Champions 2019, cuando Porto se impuso 3-2 y luego Feyenoord devolvió la figura con un 2-0. Los otros dos antecedentes son bastante más viejos, de la temporada 1993, con un triunfo visitante y un empate sin goles.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/12/2019 Porto vs. Feyenoord 3-2 UEFA Europa League 03/10/2019 Feyenoord vs. Porto 2-0 UEFA Europa League 02/11/1993 Feyenoord vs. Porto 0-0 UEFA Champions League 19/10/1993 Porto vs. Feyenoord 1-0 UEFA Champions League

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por Fox Sports 2 y Disney+ Premium .

y . Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Porto suma 3 puntos en el torneo.