Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Qué pasa si hay empate entre Bodo Glimt e Inter de Milán por la ida de los Playoffs de la Champions League

El elenco liderado por Lautaro Martínez comienza la fase de eliminación directa con visita al combinado noruego.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Inter de Milán visita a Bodo Glimt.
© GettyInter de Milán visita a Bodo Glimt.

En el Aspmyra Stadion, Bodo Glimt e Inter de Milán se ven las caras este miércoles por el partido de ida de los Playoffs de la Champions League. Desde las 17, el encuentro se podrá sintonizar a través de las pantallas de ESPN y Disney+.

El combinado del norte de Italia viene de finalizar la Fase Liga a solo un punto de la clasificación directa a los octavos de final. Por ello, deberá afrontar una etapa previa, ante los noruegos, que llegaron con lo justo a esta instancia con apenas 9 unidades en sus 8 encuentros.

El ganador de esta serie se medirá por un lugar entre los 8 mejores de la competencia europea ante Sporting de Lisboa o Manchester City, según lo determine el sorteo de la UEFA.

Qué pasa si empatan Bodo Glimt e Inter

El encuentro de este miércoles será apenas el inicio de la llave entre ambos equipos. Los capitaneados por Lautaro Martínez buscan hacer un buen papel en el invierno nórdico para llevarse un resultado cómodo para la vuelta, el próximo martes 24 de febrero.

En caso de igualdad, todo quedará abierto, ya que se definirá la serie en la vuelta, en Italia. Con el empate este miércoles, el vencedor del siguiente partido podrá acceder a los octavos de final por imponerse en el resultado global.

Cuánto cobra Philippe Coutinho en Vasco da Gama

ver también

Cuánto cobra Philippe Coutinho en Vasco da Gama

Datos clave

  • Bodo Glimt e Inter juegan la ida de Playoffs de Champions el miércoles a las 17.
  • Lautaro Martínez capitanea al Inter buscando un resultado favorable para la vuelta en Italia.
  • El partido de vuelta se disputará el próximo martes 24 de febrero para definir la serie.
Publicidad
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

"Gallardo no merecía que Ciudad de Bolívar sea el Waterloo de su segundo ciclo en River"

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Cristian Medina es nuevo refuerzo de Botafogo: los extraños detalles del acuerdo
Fútbol Sudamericano

Cristian Medina es nuevo refuerzo de Botafogo: los extraños detalles del acuerdo

Todos los cambios de días y horarios en la Fecha 6 de la Liga Profesional
Fútbol Argentino

Todos los cambios de días y horarios en la Fecha 6 de la Liga Profesional

Los 20 episodios de racismo que denunció Vinicius desde que está en Real Madrid
Fútbol europeo

Los 20 episodios de racismo que denunció Vinicius desde que está en Real Madrid

La FIFA podría sancionar a los jugadores que se tapen la boca
Champions League

La FIFA podría sancionar a los jugadores que se tapen la boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo