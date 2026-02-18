Qué pasa si hay empate entre Bodo Glimt e Inter de Milán por la ida de los Playoffs de la Champions League

En el Aspmyra Stadion, Bodo Glimt e Inter de Milán se ven las caras este miércoles por el partido de ida de los Playoffs de la Champions League. Desde las 17, el encuentro se podrá sintonizar a través de las pantallas de ESPN y Disney+.

El combinado del norte de Italia viene de finalizar la Fase Liga a solo un punto de la clasificación directa a los octavos de final. Por ello, deberá afrontar una etapa previa, ante los noruegos, que llegaron con lo justo a esta instancia con apenas 9 unidades en sus 8 encuentros.

El ganador de esta serie se medirá por un lugar entre los 8 mejores de la competencia europea ante Sporting de Lisboa o Manchester City, según lo determine el sorteo de la UEFA.

Qué pasa si empatan Bodo Glimt e Inter

El encuentro de este miércoles será apenas el inicio de la llave entre ambos equipos. Los capitaneados por Lautaro Martínez buscan hacer un buen papel en el invierno nórdico para llevarse un resultado cómodo para la vuelta, el próximo martes 24 de febrero.

En caso de igualdad, todo quedará abierto, ya que se definirá la serie en la vuelta, en Italia. Con el empate este miércoles, el vencedor del siguiente partido podrá acceder a los octavos de final por imponerse en el resultado global.

Datos clave

Bodo Glimt e Inter juegan la ida de Playoffs de Champions el miércoles a las 17 .

juegan la ida de Playoffs de Champions el . Lautaro Martínez capitanea al Inter buscando un resultado favorable para la vuelta en Italia .

capitanea al Inter buscando un resultado favorable para la vuelta en . El partido de vuelta se disputará el próximo martes 24 de febrero para definir la serie.

