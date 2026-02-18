Cuánto cobra Philippe Coutinho en Vasco da Gama

Este miércoles se dio a conocer que Philippe Coutinho, capitán y emblema de Vasco da Gama, pidió la recisión de su contrato con el club. Esto, producto de las críticas y abucheos recibidos por parte de la afición en los últimos partidos. Ante esto, el club brasileño pierde a su emblema y capitán para la Copa Sudamericana.

La cosa es que ahora a Coutinho le quedan pocas opciones para continuar su carrera, ya que la mayoría de los mercado del mundo han cerrado sus ventanas de transferencias. Solo unas pocas ligas en el mundo están disponible para que sea su nuevo destino.

Coutinho cobraba cerca de 4 millones de dólares al año en Brasil. (Getty)

Y menos aún al saber cuál es el monto que Coutinho esperará percibir en su nuevo club, debido a la fortuna que se le pagaba en el Vasco da Gama. De acuerdo a diversas fuentes, Coutinho cobraba 1,700,000 reales al mes en el club brasileño. Eso equivale a un valor entre 325,000 y 330,000 dólares.

Esto lleva el total del contrato de Philippe Coutinho a una cifra cercana a los 4 millones de dólares al año, los cuales ha percibido a lo largo de las últimas dos temporadas que pasó en el fútbol brasileño.

Coutinho estaba dialogando por una extensión del contrato que finalizaba en junio de este 2026, al menos hasta final de año, pero la repentina decisión de rescindir su contrato terminó con esas negociaciones.

Brasil, MLS o China, los mercados aún abiertos que podrían pagarle a Coutinho

Si bien Boca y River todavía pueden incorporar nuevos jugadores, el contrato actual de Coutinho sería impagable con sus ingresos actuales. Esto deja al futbolista brasileño con tres mercados que, realísticamente, podrían afrontar tal salario.

Coutinho no tiene muchas opciones lógicas para continuar su carrera. (Getty)

El Brasileirao es el primer destino en mente, ya que le permitiría seguir en el futbol brasileño. Dicho mercado termina en quince días, al igual que el de China, una opción un tanto extremista, no ilógica. La última opción sería emigrar a la MLS, cuya ventana todavía tiene un mes más de vigencia, tiempo suficiente para entablar negociaciones y conseguir un club para jugar en este semestre.

