Napoli viajó hacia Ámsterdam para visitar a Ajax por la tercera jornada del Grupo A de la Champions League, y así comenzar a encaminar su clasificación a la próxima instancia del certamen europeo por excelencia.

Los comandados por Luciano Spalletti mantenían el mismo puntaje que Liverpool, que chocaba ante Rangers de Escocia en Anfield, y necesitaban de una victoria para no tener grandes complicaciones en las próximas fechas.

Sin despeinarse, los napolitanos golearon por 6-1 y tuvieron la presencia de Giovanni Simeone que, a fuerza de goles, sueña con meterse en la nómina final para que la Selección Argentina dispute el Mundial de Qatar.

"Me encantaría estar en la Selección de Argentina para el Mundial, pero desde hace un año no he sido convocado a pesar de marcar 17 goles en la Serie A. Espero volver algún día", sostuvo hace algunas semanas, en diálogo con Il Mattino. Sin embargo, en la última convocatoria, Simeone no tuvo lugar.

Además de convertir el sexto gol de Napoli sobre Ajax, el Cholito se convirtió en el jugador que más goles anotó comenzando desde el banco de suplentes en la actual edición de la ChampionsLeague. Lleva dos conquistas, y las logró en los dos partidos que fue relevo.