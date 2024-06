La Selección Argentina fue la encargada de abrir la Copa América 2024, como campeón defensor hizo los deberes y superó por 2 a 0 a un combativo seleccionado de Canadá. Julián Álvarez se encargó de anotar el primer gol del campeonato y el Manchester City, su equipo, no dudó en hacérselo saber a toda su afición.

A pesar de que la Eurocopa es el torneo donde más futbolistas del City se encuentran realizando sus apariciones, el equipo tuvo la destacada labor de comunicarle a sus seguidores cómo fue el debut de Julián en la Copa América. Un artículo en la página oficial del club destaca el primer tanto del delantero en 18 meses con la camiseta albiceleste y sus principales acciones en el partido.

A su vez, las cuentas oficiales del equipo en redes sociales, tanto en sus versiones en inglés como en español, resaltaron lo que fue el debut de Julián Álvarez en la apertura de la Copa América. Retweets sobre su titularidad, su gol y algunas de sus principales declaraciones acompañaron una publicación de ‘buenos días’ para este viernes, donde se ve a Julián celebrando el tanto.

Los tuits del Manchester City en el debut de Julián Álvarez en la Copa América

River también siguió de cerca lo hecho por Julián Álvarez

El inicio de la Copa América no sólo fue seguido de cerca por el Manchester City, sino también por River Plate, que estuvo atento a cada acción realizada por el delantero que debutó en primera con la banda roja.

Un video con su gol y dos publicaciones destacando su tanto y el triunfo argentino en el inicio del torneo continental fueron el aporte de River para destacar la actuación del MVP del primer partido de la Copa América.

Una realidad diferente a la de la última Copa América

Julián Álvarez fue campeón de América en 2021, con el triunfo de la Selección Argentina en tierras brasileñas. Sin embargo, en aquel entonces no era una de las figuras del plantel, como sí lo es hoy. Y ese es uno de los aspectos que destacó luego del encuentro.

“Había estado en la anterior Copa América pero solo me había tocado jugar un partido, había sido mi primera convocatoria a la Selección en ese momento”, recordó Julián. “Ya ahora, después de haber sido campeón del mundo, no pensamos en eso sino en esta Copa América porque era importante arrancar ganando”, agregó.

Los dieciocho meses sin convertir goles con la camiseta albiceleste eran un número preocupante, pero no para Julián, y así lo reconoció: “Estaba tranquilo, es importante para el delantero hacer goles, para la confianza personal y sirve para ayudar al equipo, pero estaba tranquilo“, aseguró. “Si bien hacía mucho tiempo que no convertía, en los partidos que me ha tocado jugar me sentía muy bien, físicamente bien e intento ayudar al equipo de donde me toque.”

¿Cómo sigue la Copa América para Julián Álvarez y Argentina?

La Selección Argentina consiguió un importante triunfo que le pone de cara la Fase de Grupo, de cara a sus próximos dos partidos. Sus otros rivales en la Fase de Grupos serán Chile y Perú.

La participación albiceleste en la Copa América continuará con el partido frente a Chile en la segunda fecha de la Fase de Grupos, el próximo martes en el MetLife Stadium. El cierre será en la noche del sábado, cuando enfrente a la Selección de Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.