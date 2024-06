Copa América: la decisión que tomará Ricardo Gareca a minutos del Argentina vs. Chile

Este martes 25 de junio la Copa América de Estados Unidos 2024 posará su atención en el Argentina vs. Chile, un duelo con aroma a clásico que tiene una connotación mayor dentro de la competición luego de lo que fueron las dos finales consecutivas en las que se enfrentaron en las ediciones 2015 (en Santiago de Chile) y 2016 (en Nueva Jersey, justamente en el mismo recinto en el que se verán las caras en algunas horas).

Para el elenco de Lionel Scaloni significará, si obtiene los tres puntos, la oportunidad de ser el primer clasificado a los Cuartos de Final del torneo organizado por la Conmebol. Mientras que para los comandados por Ricardo Gareca, puede ser el primer triunfo tras el empate en la primera jornada 0 a 0 con Perú.

Respecto al combinado trasandino, el Tigre reveló en una conversación que mantuvo con Canal 12 de Chubut que esperará hasta último momento para conformar el once que enfrentará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey al elenco campeón del mundo en Qatar 2022. ”Scaloni es de hacer algunos cambios también, vamos a esperar un poco en el vestuario las modificaciones que vayan a hacer”.

Ricardo Gareca en el duelo frente a Perú.

Por otra parte, el ex estratega de Vélez Sarsfield, Talleres e Independiente, entre otros, analizó lo que dejó el primer compromiso de la Albiceleste en la Copa América: ”Canadá tuvo también sus situaciones de gol, pero Argentina terminó justificando su eficacia. Sobre todas las cosas, cuando ataca, es un equipo muy eficiente. Mantienen algo que han adquirido desde el comienza de esta etapa. Lo sostienen en rendimiento, solidez, dentro del campo de juego se los ve unidos, uno no percibe que puedan haber malos entendidos”.

La respuesta con altura de Lionel Scaloni a un periodista chileno en conferencia de prensa

En la conferencia de prensa previa al partido de este martes por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos 2024, Lionel Scaloni recibió una pregunta un tanto incómoda. Provino de un periodista chileno que le quiso recordar lo que fue la caída de la Selección Argentina en la Final de la edición 2016, la cual desencadenó en la renuncia de Lionel Messi del combinado nacional.

“No queda nada de 2016 como tampoco queda nada del mundial que fuimos campeones, como lo dije la vez pasada. La pelota no para. El estadio y nada más. Lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás”, contestó el nacido en Pujato.

El historial de Ricardo Gareca contra la Selección Argentina

La Selección Argentina enfrentó a Ricardo Gareca en cuatro oportunidades entre 2016 y 2021. En todos los casos fue frente a Perú por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. Dos terminaron en triunfos de la Albiceleste y las otras dos en empate.