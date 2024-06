Restan apenas siete días para el inicio de la Copa América 2024 y la expectativa es total. La mayoría de los seleccionados ya presentaron sus convocatorias oficiales, y una selección decidió compartirla en las últimas horas. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban y se generó un escándalo interno.

Se trata de la Selección de Jamaica, que anunció a los 26 jugadores que representarán a la nación en el torneo continental. El problema se inicia cuando, en la lista presentada en las redes oficiales, aparece incluido Leon Bailey. El extremo del Aston Villa, compañero de Dibu Martínez y Emiliano Buendía, quien ya había decidido tomarse un tiempo del combinado nacional.

Instantes después de ser presentada oficialmente la convocatoria, fue Bailey, mediante sus redes sociales personales, quien se encargó de anunciar que no formará parte del plantel en el torneo continental. Un posteo con fondo negro y la leyenda “Información engañosa” fue todo lo que necesitó para dejar clara su postura.

El posteo de Bailey

El posteo de Leon Bailey tras anunciarse su convocatoria a la Selección.

La postura queda bastante clara, aunque algunos fanáticos respondieron la publicación con la esperanza de que el propio Bailey sea aún más directo con su mensaje.

La disputa entre Bailey y Jamaica

Días atrás, el propio Bailey había provocado un altercado con la Federación, alegando falta de profesionalismo y que hasta tenía que contratar los vuelos para las fechas con el seleccionado. La Federación le contesto, mediante el propio Presidente de la misma, que lo trató de mentiroso.

En diálogo con el podcast Let’s Be Honest, Bailey ya había anunciado públicamente que no seguiría formando parte del seleccionado nacional, y que no estaría en la Copa América. “Llegó un momento en el que me dije a mi mismo que estar en el seleccionado me drena demasiada energía”, aseguró Bailey a la hora de explicar por qué no formará parte del plantel de los Reggae Boyz que jugará la Copa América.

Leon Bailey no tiene intenciones de volver a jugar con Jamaica.

También se esperaba que Michail Antonio siga la misma línea, pero el delantero del West Ham United finalmente sí estará entre los futbolistas del plantel que compartirá grupo con México, Ecuador y Venezuela en el certámen.

Los fanáticos cuestionan tanto a la Federación como a Bailey

Las publicaciones, tanto del plantel oficializado por la Federación como la respuesta de Bailey, están repletas de respuestas de fanáticos disgustados con ambas partes por cómo se están manejando.

Jamaica convocó a Leon Bailey mediante sus redes sociales ofiicales.

Por un lado, tenemos fanáticos pidiendo a la Federación que sea seria y publique una lista que sea correcta y que dejen de forzar a Bailey si no quiere jugar con el seleccionado. Mientras que por el otro, fanáticos le exigen al futbolista ser más claro y de una vez por todas confirmar que no volverá a vestir la camiseta de los Reggae Boyz.

En cualquier caso, la competencia inicia en apenas una semana y la situación deberá resolverse entre Bailey, la Federación e incluso los organizadores del torneo. Y es que si Jamaica inscribió a Bailey y necesita cambiarlo por la decisión del jugador, tendrá que recurrir a las autoridades antes del 15 de junio, fecha límite para presentar la lista definitiva.