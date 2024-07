La Selección no está pasando un buen momento pese a haber clasificado a semifinales y hay detalles a corregir.

El difícil momento que pasa la Selección, ¿es el peor momento de la era Scaloni? puede parecer apresurado decirlo porque argentina alcanzó la semifinal, la cuarta con el ciclo de este entrenador (se suman las Copas Américas 2019 y 2021 y el Mundial de Qatar). Pero lo que sucede es que en el juego, la Selección no está pasando un buen momento.

No es una buen Copa América a pesar de los resultados positivos. Argentina gana con lo justo y con bastante detalles negativos a mejorar, pero esto se suma a un 2023 en el que ya había dado indicios por momentos no tan positivos. Como contra Ecuador por Eliminatorias, partidos en donde costó sacar el resultado o encuentros donde directamente hubo una hecatombe como contra Uruguay en La Bombonera, en donde el equipo de Marcelo Bielsa deschavó todas las falencias que podría tener el conjunto de Scaloni y le terminó ganando.

En el medio un partido importantísimo e histórico contra Brasil en Eliminatorias y una clasificación a semifinales de Copa América, la Selección Argentina tiene 3 cosas para corregir.

Lo primero tiene que ver con la medular, el mediocampo viene fallando. Aunque De Paul es una garantía y Alexis tuvo un buen partido contra Ecuador, la realidad es que no encuentra el cinco. Enzo Fernández parece falto de ritmo después de su operación, Alexis no se encuentra en la zona y Paredes perdió la titularidad tras dos partidos. Tampoco se prueba a Palacios, pese a su gran temporada en Bayer Leverkusen.

Lo que se vio contra Ecuador fue un mediocampo desconectado que no fluyó como estábamos acostumbrados en la previa. Nos convertimos en un seleccionado mas vertiginoso, pasando por alto el pase en corto, una de las grandes virtudes durante el Mundial. Argentina fue cediendo la posesión de la pelota en el segundo tiempo y eso es renunciar a un instrumento que le fue clave.

Lo segundo es el momento de Leo. A nivel físico, Messi no está óptimo y arriesgarlo contra Ecuador fue un error. La realidad es que el futbolista decidió jugar y dijo estar en buenas condiciones pero su actuación no fue buena, de hecho, desde que Opta toma datos, éste fue el partido oficial con menos toques de pelota de Leo en la Selección Argentina. dato que pinta de cuerpo entero su poco protagonista.

Lo tercero, pero no menos importante: los cambios. Un central por otro y le terminan ganando de arriba, no haber hecho cambios por la banda izquierda aun sabiendo que Nico González y Tagliafico estaban cansados. Aunque argentina tiene un plantel envidiable, las decisiones de modificaciones no vienen siendo las mejores en la Copa América.

Estos detalles muy posiblemente están siendo observados por el cuerpo técnico de Scaloni y no dudamos que el campeón del mundo encontrará la forma o al menos apunta a mejorar de cara a los complicados partidos de cierre de Copa América.