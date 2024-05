En las últimas horas, el arquero confirmó que no disputará el máximo certamen continental a nivel selecciones.

Después de anunciar su salida de Paris Saint-Germain, algo que hizo tras el comunicado de Kylian Mbappé, fue el propio Keylor Navas quien confirmó que se retirará de la Selección de Costa Rica. Pero no lo hará finalizada la Copa América, sino que en la previa.

A sus 37 años, el ex arquero de Real Madrid anunció su salida del seleccionado que conduce Gustavo Alfaro por medio de un comunicado de Instagram, en el que sentenció que “es un sentimiento agridulce, difícil de asimilar, esta etapa ha llegado a su fin. No es un adiós, es un hasta luego, porque sé que nuestros caminos seguirán cruzándose”. Y no pudo evitar agradecerle a su nación: “Gracias Costa Rica ¡Hasta siempre! ¡Pura vida!”.

El ex compañero de Lionel Messi en Paris Saint-Germain, donde coincidieron entre 2021 y 2023, esbozó que “este capítulo de mi vida llega a su fin, me voy con el corazón lleno de gratitud y los ojos mirando hacia adelante siempre llevando el nombre de nuestra querida de Costa Rica”, mientras repasaba gran parte de su carrera futbolística.

Sin duda alguna, Navas formó parte de la historia rica del seleccionado tico, con el que afrontó tres competencias mundialistas, donde dejó su gran huella en Brasil 2014 al alcanzar los cuartos de final y en el que solamente le convirtieron 2 goles.

Keylor Navas se retiró de la Selección de Costa Rica. (Getty Images)

Los números de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica

Desde su debut el 12 de octubre de 2008 hasta la actualidad, Keylor Navas atajó 114 partidos con la Selección de Costa Rica, le hicieron 127 goles y mantuvo la valla invicta en 42 ocasiones. Afrontó un total de 10.161 minutos.

