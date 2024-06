Costa Rica tendrá la difícil tarea de sobrevivir en un grupo de CONMEBOL Copa América 2024 que integran Brasil, Colombia y Paraguay, con el objetivo de hacer un papel sobresaliente de la mano de Gustavo Alfaro, un DT que conoce de resultados importantes a nivel continental tras su paso por Ecuador.

Otro de los obstáculos que tendrá que sortear el combinado tico es la ausencia de Keylor Navas, uno de los mejores (o el mejor) jugador en la historia de la selección. Sorpresivamente, el exarquero multicampeón con Real Madrid anunció su retiro de Costa Rica a pocas semanas del inicio de la Copa América y no formó parte de la lista de convocados por este motivo.

“Es un sentimiento agridulce, difícil de asimilar. Esta etapa de mi vida con la selección ha llegado a su fin”, dijo el guardameta que, a sus 37 años y todavía jugando en el fútbol europeo de primer nivel, le dijo adiós al combinado de su país a poco tiempo del debut contra Brasil.

Todavía se desconoce en qué club continuará Keylor Navas su carrera como profesional, ya que se marchará del Paris Saint-Germain tras finalizar su contrato y podrá negociar como agente libre para llegar a cualquier equipo que cumpla con sus exigencias.

La revelación de Gustavo Alfaro sobre Keylor Navas

En la previa al partido entre Costa Rica y Brasil en la primera fecha de la Copa América, Alfaro dio una entrevista en AS y contó como fue la charla con Keylor Navas antes de dar a conocer al público el retiro del arquero en el seleccionado nacional.

“Siempre estaba la incertidumbre de que era lo que podía llegar va a suceder y una mañana me llamó para comunicarme sobre su retiro. Obviamente, tuve esa sensación ambigua por el lado del entrenador, que uno sabe que su figura más emblemática no la iba a poder contar más y en definitiva, el vacío que es la ausencia de esas figuras representan. Son decisiones que no son sencillas porque él le dio la vida a la Selección, le dio la vida al país, fue su figura más representativa, fue la más emblemática y son decisiones que no son para nada simples de poder tomar. Le agradecí porque con la caballerosidad, con la educación, con el respeto, por las modos, por los principios que tuvo como para manejarse en el hecho en habérmelo comunicado a mí primero. Después le pedí que, cuando llegue el caso, lo haga público porque uno tenía que seguir para adelante”.

Luego, el ex DT de Boca agregó sobre Navas: “Fue un privilegio poder trabajar con él. Fue, sin duda, una de las figuras con mayor jerarquía y prestigio que me tocó dirigir y, honestamente, lo he disfrutado el tiempo que lo he tenido. ¿Que lo extrañamos? Sí, absolutamente que lo extrañamos y le vamos a extrañar aún más. Como cualquier equipo que lo ha tenido”. Con este ‘atenuante’, Costa Rica quiere hacer un papel que sus hinchas recuerden en la Copa América 2024.