Luego de que Kylian Mbappé anunció su salida de Paris Saint-Germain, se le sumó un compañero suyo. Es que el arquero costarricense, Keylor Navas, informó a través de su cuenta de Instagram que dejará la institución parisina una vez que termine la temporada.

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa“, escribió el experimentado arquero para anunciar su adiós de PSG.

Keylor Navas se va de PSG tras sólo atajar 113 partidos desde su llegada al club en 2019. En el medio, tuvo un paso de seis meses por Nottingham Forest en 2023 donde lo ayudó a salvarse del descenso en la Premier League. Volvió para esta temporada donde no logró pelearle el puesto a Gianluigi Donnarumma.

El costarricense logró nueve títulos con el equipo parisino, incluido el título de la Ligue 1 de esta temporada. Puede sumar el décimo en algunas semanas cuando dispute la final de la Copa de Francia ante el Olympique de Lyon el próximo 25 de mayo.

La despedida de Keylor Navas de PSG (Instagram @keylornavas1).

Las reacciones a la salida de Keylor Navas de PSG

A partir de la salida de Keylor Navas de PSG, algunos jugadores reaccionaron a su publicación. Por ejemplo, los argentinos Ezequiel Lavezzi, Mauro Icardi y Leandro Paredes, con quienes jugó hace algunos años en este equipo, le dieron like al posteo.

Kylian Mbappé, quien también reveló su salida a través de una publicación en redes sociales, siguió el mismo camino que los argentinos con un like. James Rodríguez, su ex compañero en Real Madrid, tuvo el mismo gesto.

Sergio Ramos, con quien compartió varios años en el Bernabéu y en París comentó la publicación. “Number one (número uno)”, escribió junto a varios emojis. Otros españoles como Carlos Soler y Fabián Ruiz, actualmente en la plantilla del equipo de Luis Enrique, también le dedicaron algunas palabras.

¿Dónde jugará Keylor Navas tras su salida de PSG?

A partir del 1 de julio, Keylor Navas será agente libre, por lo que podrá elegir cualquier club para jugar la próxima temporada. No han trascendido equipos que estén pensando en su llegada, aunque siempre fue bien visto en Europa. No hay que descartar algún posible ofrecimiento de ligas como la de Arabia Saudita, Estados Unidos o México.