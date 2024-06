La presencia del religioso sorprendió a todo el mundo durante la ceremonia de apertura de la Copa América 2024. Conoce los detalles sobre su figura y por qué esto no le gustó a FIFA.

La ceremonia de apertura de la Copa América 2024 tuvo de todo: desde los inconvenientes en el show de apertura de Feid hasta la sorpresiva presencia de la periodista Morena Beltrán junto a los árbitros del partido. En el medio, quedó a un lado la presencia de un pastor evangélico, quien bendijo el certamen a través de un discurso religioso. Muchos siguen sin entender el motivo de su presencia y, ciertamente, de quién se trata.

Antes del inicio del partido entre Argentina y Canadá, que dio inicio a la Copa América 2024, se hizo presente un pastor evangélico. Habló directamente en español para bendecir el torneo, aunque su presencia tiene que ver con CONMEBOL y con el presidente del organismo, Alejandro Domínguez.

No obstante, también hay un trasfondo religioso que tiene que ver con los Estados Unidos y, más precisamente, con el lugar en donde se jugó el partido: el estado de Georgia. Este motivo no agrada mucho a FIFA, aunque no hubo ningún tipo de manifestación por parte del presidente Gianni Infantino, quien estuvo en el Mercedes Benz Stadium.

¿Quién es el pastor evangélico que bendijo la Copa América 2024?

El pastor evangélico que estuvo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta ya había adelantado su presencia. Se trata de Emilio Agüero Esgaib, un eclesiástico muy conocido en Paraguay, su país de origen. Es líder de la iglesia ‘Más que vencedores’ junto a su esposa Liliam Medina. Aunque también tiene algunas particularidades.

En primer lugar, cuenta con un importante vínculo con Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL. En primer lugar, este dirigente suele asistir a dicha iglesia y hasta le pidió a Agüero que bendijera las oficinas de la propia organización sudamericana.

A su vez, Agüero es columnista del diario La Nación en su país. Este periódico fue fundado por Osvaldo Domínguez Dibb, padre del propio Alejandro Domínguez, quien falleció en febrero de este 2024.

Antes de dedicarse a la vida religiosa, este pastor estuvo relacionado con el deporte. Es que, según El Nacional, fue luchador de kickboxing, llegando a ser campeón sudamericano y dos veces campeón nacional paraguayo. Debido a su conflicto para con la actividad religiosa, decidió alejarse de las luchas.

Su aparición, más allá del discurso religioso, estuvo cargada de polémica debido a ciertas declaraciones públicas que ha hecho en el pasado. Con su iglesia, se ha mostrado en contra de la ideología de género, del aborto y de las personas trans.

¿Por qué hubo un pastor evangélico en la apertura de la Copa América 2024?

La presencia de Emilio Agüero Esgaib ya la había anticipado en sus redes sociales. “Dios abre puertas impensadas (…) Hoy jueves 19.40 soltaremos al león“, dijo en Instagram horas antes de aparecer ante el público del Mercedes Benz Stadium.

Ahora, si bien su presencia está relacionada con Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, el motivo por el que estuvo puede estar relacionado a otro aspecto, más apuntado al país organizador de esta Copa América.

El estadio para el partido inaugural entre Argentina y Canadá, el Mercedes Benz Stadium, está ubicado en Atlanta, en el estado de Georgia. Esta ciudad es considerada de las más religiosas en los Estados Unidos. El 63 por ciento de sus habitantes son protestantes, según apuntó la cuenta Geobalón, en un video de TikTok.

La presencia del pastor paraguayo, por lo tanto, tiene que ver con las creencias culturales y sociales propias de la ciudad que recibió el partido inaugural de la Copa América. Atlanta es considerada religiosa y ultraconservadora, además de ser la segunda ciudad estadounidense con más cantidad de megaiglesias (se las denomina a las iglesias evangélicas a la que asisten más de 2.000 personas), sólo superada por Houston (Texas). Todo tiene que ver con todo.

¿Qué dice la FIFA sobre las manifestaciones religiosas?

El reglamento de la FIFA se muestra firme respecto a las manifestaciones que no sean del tono deportivas. La idea es priorizar la neutralidad. Para ello, hay algunos artículos que buscan evitar cualquier tipo de polémicas en este aspecto.

Por ejemplo, el artículo 11 del reglamento de FIFA, el cual hace referencias a las violaciones a los principios del Fair Play, estipula en su capítulo 1 que podrán “imponerse medidas disciplinarias a toda persona que lleve a cabo algunas de las siguientes acciones“, entre las que se encuentra “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva“.

FIFA podría tener suficientes argumentos para sancionar a CONMEBOL por el acto religioso llevado a cabo en el Mercedes Benz Stadium. Sin embargo, esto parece que no ocurrirá. De hecho, el presidente del máximo organismo del fútbol mundial, Gianni Infantino, estuvo en Atlanta acompañando a la ceremonia de presentación de la Copa América.

En sus redes sociales, no dejó ningún tipo de crítica a la presencia de Emilio Agüero y hasta elogió a Alejandro Domínguez por el partido inaugural entre las Selecciones de Argentina y Canadá. Por lo tanto, parece difícil que haya algún tipo de denuncia.