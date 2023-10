Con un Estadio Monumental de River Plate que volvió a lucir completamente repleto, la Selección Argentina confirmó su gran arranque en las Eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo del año 2026. Es que, con un solitario tanto de Nicolás Otamendi en el arranque del compromiso, la Albiceleste se impuso por la mínima diferencia ante el combinado de Paraguay.

Pero, antes del cierre del juego, un hecho que absolutamente nadie tenía en los planes llamó la atención de propios y extraños y generó la furia de Lionel Messi, que había comenzado el compromiso sentado en el banco de los suplentes pero que había ingresado en la etapa complementaria. El crack argentino recibió un escupitajo de Antonio Sanabria, delantero paraguayo que también entró en el segundo período.

En medio de ese panorama, un rato después de finalizado el cotejo en Núñez, el propio futbolista de Inter Miami y con pasado en Barcelona y Paris Saint-Germain se despachó con declaraciones contundentes sobre lo acontecido: “No, la verdad que no lo vi. Me dijeron ahí, en el vestuario, que uno de ellos me había escupido”, comenzó exteriorizando el fenomenal futbolista argentino de 36 años de edad.

“La verdad que no sé ni quién es porque no sé quién es el chico este. No lo vi pero me dijeron ellos después. Pero tampoco quiero darle importancia, si no ahora va a empezar a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí”, continuó disparando el reciente campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Este hecho llamó tanto la atención que hasta el propio Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, fue consultado en conferencia de prensa sobre lo hecho por Sanabria, quien actualmente defiende la camiseta del Torino de Italia. Naturalmente, el entrenador del combinado nacional se mostró en desacuerdo aunque también indicó que no vio lo que pasó, al menos en el momento.

“No lo vi y no opino de algo que no vi pero si hizo eso no está bien. Tampoco voy a pedir algo que no sé si se puede actuar o no. Vi la jugada del chico que le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía… pero si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”, señaló Scaloni, dejando muy clara su postura pero sin ningún ánimo de agigantar lo que pasó en el campo de juego del Monumental.

Cabe recordar que Sanabria, de pasado en Sassuolo, Roma, Sporting de Gijón, Real Betis y Genoa, supo ser compañero de Messi en Barcelona durante un lapso acotado de tiempo. Es que, a mediados de 2013, Gerardo Martino tomó la determinación de promover al delantero paraguayo al plantel profesional, aunque, posteriormente, nunca llegó a debutar en la entidad Blaugrana.

+ ¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Por la cuarta fecha de las Eliminatorias de Sudamérica rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la Selección Argentina visitará a su par de Perú el martes 17 de octubre a las 23 horas.

+ Así está Argentina en las Eliminatorias

Gracias a su victoria frente a Paraguay, Argentina alcanzó las nueve unidades en las Eliminatorias y mira a todos desde arriba junto con Brasil.