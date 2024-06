Rodrigo De Paul podrá jugar bien o mal un partido, lo que uno nunca le va a poder reprochar es su actitud. El mediocampista, que se desempeña en Atlético Madrid, deja la vida cada vez que entra a una cancha y hasta él mismo llegó a declarar en su momento que vivir así el fútbol es muy lindo cuando gana, pero también bastante negativo cuando pierde. Así es su personalidad y, difícilmente, lo cambie.

En los últimos días, fue criticado por cómo vive los partidos y las peleas que tiene con sus rivales. La crítica la realizó Brian Sarmiento en TyC Sports y generó gran revuelo. De Paul dialogó con Telemundo en la previa a la Copa América 2024 y se refirió a su manera de afrontar los partidos y cómo es el vínculo que tiene con los rivales.

De Paul y su duelo ante Neymar en la final de la Copa América 2021

La Selección Argentina jugó la final de la Copa América 2021 con una gran presión. Se cumplían 28 años sin títulos, el candidato era el rival y no había lugar para una derrota más en un partido determinante. De Paul contó que buscó a Neymar: “Busco una disputa que a mí siempre me mantenga alerta. Ya no es ‘queremos ganar’. Es ‘yo te quiero ganar a vos’. Lo hago un poco personal. A veces sucede que se da una discusión, y a veces queda todo ahí. Neymar en la final de la Copa América, un animal”.

El volante detalló qué le dijo en la segunda mitad: “A ese sí que le dije cosas, y nada. En el segundo tiempo le dije en una jugada: ‘Sos un fenómeno. No es solo cómo jugás. Mentalmente nadie te corre de tu eje y sabés lo que tenés que hacer’. Nos dimos un abrazo y no le dije más nada porque perdí hasta esa lucha. Ney en esa final fue un espectáculo”.

Rodrigo De Paul. (Foto: IMAGO).

Los candidatos a ganar la Copa América 2024

El próximo 20 de junio iniciará una nueva Copa América y la Selección Argentina es candidata, no solamente por la jerarquía de su plantel, sino por ser defensor del título. De Paul se refirió a las otras selecciones que también darán pelea: “Brasil es Brasil, y si bien está en un proceso de renovación, no deja de tener jugadores extraordinarios que vienen de ganar la Champions League y compiten todos los días”.

“Uruguay el proceso de transformación lo hizo después del Mundial, cuando se fueron jugadores que le habían dado mucho a la selección. Los que llegaron lo hicieron en un proceso como lo hicimos nosotros en su momento, entonces creo que llegan muy preparados. Colombia lleva 18 partidos sin perder y Estados Unidos es una gran selección, y es el local. En el grupo tenemos a Perú y Chile, que siempre son partidos que en 90 minutos son muy complicados. Son mañosos y saben jugar ese tipo de partidos”, concluyó el mediocampista.