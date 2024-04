Después de ganar el Superclásico contra River, Boca vuelve al ruedo viajando a Brasil para enfrentar al “cuco” de su grupo de la CONMEBOL Sudamericana 2024, el Fortaleza que dirige el argentino Juan Pablo Vojvoda.

El plantel del Tricolor tiene fuerte presencia albiceleste, además del entrenador. Uno de ellos habló en exclusiva con TyC Sports, donde dejó en claro que ganarle al Xeneize le significará algo particular debido a que ya vistió la camiseta de River.

“Hice inferiores en River y soy hincha. Lo era antes, pero estando ahí me hice más hincha. Estuve mucho tiempo, tengo grandes amigos […] Es especial, lo he enfrentado muchas veces a Boca, me ha tocado convertirle. Ojalá mañana me toque hacerlo de nuevo. Mi mamá es fanática de River y también le quiere ganar siempre”, aseguró Emmanuel Martínez.

Sin embargo, cuando le preguntaron si aceptaría jugar para el Xeneize en el futuro, no dudó. “Yo no tendría ningún problema de jugar en Boca, porque a pesar de que estuve en River no estoy identificado por hacer 3 o 4 años en Primera que es lo que le pasa a muchos chicos de decirte ‘no, estoy recontra identificado con River y no jugaría en Boca’. Eso en mi historia no pasó, no quiere decir que de acá a un tiempo cumpla mi sueño de jugar en River. Ahora, si vos me decís de ir a jugar a Boca, iría ¿Quién le diría que no?”, dijo.

Emmanuel Martínez, el ex River que enfrentará a Boca con Fortaleza

Emmanuel Martínez llegó a Fortaleza hace algunas semanas. (Foto: RRSS Fortaleza)

El Tricolor ganó los dos partidos que disputó en la CONMEBOL Sudamericana 2024 y quiere seguir de racha ante Boca. Esto lo dejó en claro Martínez cuando le preguntaron si “firmaba el empate” contra el Xeneize por la tercera jornada de la fase de grupos.

“Hoy te digo que no te lo firmo porque estamos muy bien nosotros. La gente va a acompañar mucho y el empate te puede complicar para lo que viene. Nosotros tenemos que ir a jugar a la altura después, por eso te diría que no, aunque cualquier punto no está mal, pero no es lo que queremos ni lo que vamos a buscar”, le dijo el argentino a TyC Sports vía streaming.

Por último, Martínez destacó el presente de su rival de turno en la previa al duelo en Brasil. “Sabemos que Boca viene con todo para acá después de haberle ganado a River, están con confianza. Este partido va a ser muy importante ganarlo porque el primer puesto está muy disputado y creemos que nosotros acá nos tenemos que hacer fuertes, sobre todo en este partido para estar un poco más tranquilos en la recta final”, cerró.