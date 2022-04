Boca no puede dar pie con bola. Tras la seguidilla de resultados que no favorecían al presente del Xeneize, los dirigidos por Sebastián Battaglia lograron obtener un poco de oxígeno al ganarle a Central Córdoba el pasado sábado, en la previa de lo que era el partido ante Corinthians por la Libertadores, lo que sin dudas era el duelo más complicado de la fase de grupos de la Copa y el encuentro clave para que Boca pueda levantar el rendimiento.

Sin embargo, el Xeneize nuevamente no jugó bien y perdió ante el Timao en Sao Paulo por 2 a 0 con un doblete de Maycon. El equipo de Battaglia dejó una deslucida y preocupante imagen, en la que no pudo demostrar su juego en ningún momento y hasta se lo vio fuera del partido, ya que en las jugadas donde el campo de juego se calentó, los futbolistas xeneizes perdieron los estribos y por eso no pudieron hacer más que lo que demostraron en la cancha.

Desde el arranque del partido Boca estaba cayendo, ya que a los cuatro minutos del juego el volante de Corinthians abrió la cuenta y dominó física y mentalmente el cotejo. Mientras que los de Battaglia no pudieron hacer nada porque se vieron anulados por el Timao.

Y cuando el Xeneize empezaba a mejorar en el partido y comenzaba a llegar al arco rival, el duelo se puso caliente y Boca no pudo quedarse con la cabeza fría, y en ese momento fue cuando el Corinthians vacunó de nuevo, sentenciando el resultado en un 2 a 0.

Así, Boca sumó una nueva y preocupante imagen, en la que quedó complicado con la clasificación a octavos de final y deberá sumar si o si en los tres partidos restantes de la Copa Libertadores, mientras que también tendrá que mejorar la gran cuota pendiente del ciclo Battaglia en este 2022, que es el juego. ¿Cómo seguirá todo en Brandsen 805?