La Selección Argentina que dirige Javier Mascherano tiene todo listo para viajar a París para disputar el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos 2024, incluyendo la lista de convocados que confeccionó el Jefecito para buscar la quinta medalla (tercera dorada) para la Albiceleste.

En el camino hubo dudas, habilitaciones pendientes y varios borradores, hasta que la fecha límite no permitió seguir haciendo especulaciones. Jugadores como Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Valentín Barco, entre otros, suplicaron hasta último momento por el permiso de sus clubes, pero finalmente no se les fueron otorgados y no formarán parte del plantel nacional.

Quien sí tuvo el visto bueno de su equipo fue Julián Álvarez, uno de los tres mayores de 23 años que asistirán a las olimpiadas junto a Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli. Manchester City no puso trabas en el camino y le hizo saber a AFA que podrán contar con la Araña a pesar de estar disputando la Copa América 2024 bajo el mando de Lionel Scaloni.

En la lista presentada por Mascherano se destaca la fuerte presencia de Boca Juniors, sobre todo en el mediocampo. Leandro Brey, Cristian Medina, Ezequiel ‘Equi’ Fernández y Kevin Zenón viajarán a París junto a la delegación argentina, por lo que no podrán jugar el repechaje de la Copa Sudamericana 2024 contra Independiente del Valle.

Por el lado de River, Claudio Echeverri se perderá más de un mes de entrenamientos bajo el mando de Martín Demichelis mientras el resto del grupo prepara la reanudación de la Copa Libertadores.

La lista de convocados de Argentina para los JJOO París 2024

La lista de Mascherano

Arqueros: Gerónimo Rulli (Ajax, Países Bajos), Leandro Brey (Boca Juniors),

(Ajax, Países Bajos), (Boca Juniors), Defensores: Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Bruno Amione (Santos Laguna, México), Marco Di Césare (Racing), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Joaquín García (Vélez) y Julio Soler (Lanús).

(Benfica, Portugal), (Santos Laguna, México), (Racing), (San Lorenzo), (Vélez) y (Lanús). Mediocampistas: Kevin Zenón (Boca Juniors), Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors) y Santiago Hezze (Olympiacos, Grecia).

(Boca Juniors), (Boca Juniors), (Boca Juniors) y (Olympiacos, Grecia). Delanteros: Julián Álvarez (Manchester City, Inglaterra), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Lucas Beltrán (Fiorentina, Italia), Giuliano Simeone (Alavés, España), Claudio Echeverri (River Plate) y Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos).

(Manchester City, Inglaterra), (Argentinos Juniors), (Fiorentina, Italia), (Alavés, España), (River Plate) y (Atlanta United, Estados Unidos). Reservas: Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata), Federico Redondo (Inter Miami, Estados Unidos), Juan Nardoni (Racing Club) y Aaron Quiros (Banfield).

El fixture de Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

El debut de la Selección Argentina que dirige Javier Mascherano en el torneo de fútbol de París 2024 será el miércoles 24 de julio a las 11:00 horas (Argentina) contra Marruecos. A continuación, el calendario de la Albiceleste en las olimpiadas con fecha, horario y sede de cada partido:

El grupo de Argentina en los Juegos Olímpicos 2024