Después de una catarata de derrotas y de malos resultados, Boca Juniors se enfocó en el partido de este martes por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América cuando recibió a Deportivo Pereira en la Bombonera.

Tras debutar en el mencionado certamen continental con un empate 0-0 como visitante de Monagas de Venezuela, el equipo ahora comandado estratégicamente por Jorge Almirón salió al campo de juego con la misión impostergable de hacerse con los tres puntos.

Sin embargo, la historia se tornó más complicada de lo imaginado ante el voluntarioso equipo colombiano que no se amedrentó para nada en la Bombonera. Inclusive, Deportivo Pereira se mostró mucho más lúcido en los primeros 45 minutos.

Posteriormente, ya en la etapa complementaria, Boca expuso mejores argumentos y estuvo muy cerca de romper con la monotonía y con el cero en el marcador. Pero, a los 31 minutos, Jimer Esteban Fory cruzó el remate y puso el 1-0 visitante.

Allí fue cuando el público de Boca estalló de furia. "La camiseta de Boca se tiene que transpirar, si no no se la pongan, váyanse, no roben más", fue el primer cántico en sonar. Y luego llegó otro tradicional: "Jugadores, la c... de su madre, a ver si se dan cuenta que no juegan con nadie".