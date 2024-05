Nicolás Valentini tuvo un inicio de año con buenas y malas. Como positivo, logró la clasificación a París 2024 con la Selección Argentina sub 23 en el Preolímpico, pero en paralelo entró en conflicto con Boca por la renovación de su contrato, el cual vence a fines de diciembre próximo y no hubo acuerdo económico en la extensión del vínculo.

Desde ese momento, el defensor zurdo se encuentra colgado en el Xeneize y hasta que no se resuelva su situación contractual, no verá minutos. Este miércoles, Valentini recibió un durísimo revés de parte de la Selección Argentina, ya que se confirmó que bajo su actualidad, no irá a los Juegos Olímpicos con el conjunto dirigido por Javier Mascherano.

El periodista César Merlo reveló que el ex Aldosivi no será parte del plantel albiceleste en París 2024 y esta decisión no se dio ni desde Boca ni desde el propio Mascherano, sino que se trata de una normativa de AFA. La Asociación del Fútbol Argentino determinó, con el fin de cuidar el patrimonio de los clubes, que cualquier futbolista que se encuentra en conflicto por la renovación de contrato en su equipo, no será tenido en cuenta para la Selección.

De esta manera, Nicolás Valentini no será parte de la sub 23 en los JJ.OO. a menos que renueve su vínculo con Boca antes que el entrenador tenga que confirmar la lista de convocados para París 2024.

Chicho Serna habló sobre las chances de la renovación de Valentini

El defensor de Boca se encuentra en conflicto con el club por la renovación de su contrato. Diferentes propuestas de ambos bandos trabaron las negociaciones y, por ahora, no hay acuerdo para que extienda su vínculo, el cual vence a fines de este año.

Nicolás Valentini no irá a los JJOO si no renueva su contrato con Boca (IMAGO)

Serna habló en La Nación recientemente, y allí detalló las complicaciones que tiene Boca con esta negociación y las posibilidades que manejan en el club al respecto: “Se hizo una negociación y no se ha podido llegar a un acuerdo, ahora está en un Stand by. Tiene contrato con nosotros hasta diciembre“, esbozó Chicho, y se refirió al motivo por el cual se lo colgó futbolísticamente hasta que su situación se resuelva: “Son decisiones que se toman, indistintamente de donde lleguen o cómo se tomen, pero nosotros, como consejo, tenemos la función de cuidar al club. Son negociaciones donde uno ofrece algo, el otro quiere otra cosa. Hay algunas que se dan mucho más fácil, hay otras que son más complejas“.

Además, expresó que la situación puede cambiar: “Todo es posible. Nunca hay un no definitivo frente a muchas situaciones“, cerró sobre el tema. Ante esta decisión de que no participará de los Juegos Olímpicos por la medida de la AFA, ¿se logrará llegar a un acuerdo entre el club y el jugador?

Otro caso similar al de Nicolás Valentini

El zaguero central zurdo no es el único que puede no estar en los JJ.OO. de París con la Selección Argentina sub 23 debido a una situación contractual. Nahuel Luján, defensor de San Lorenzo, también se encuentra bajo la lupa de la AFA debido a que aún no aceptó la oferta del Ciclón para extender su vínculo y entraron en conflicto por esta situación.

El central devenido en lateral derecho tampoco irá a París 2024 si no resuelve su extensión contractual con San Lorenzo. Además de Luján, el conjunto del Bajo Flores también tiene conflictos para la renovación de Malcom Braida y Nahuel Barrios y ya decidieron que, si no se alcanza un acuerdo, serán colgados hasta que se aclare el panorama.