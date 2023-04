Eduardo Coudet terminó hecho una furia el partido que marcó el debut de Atlético Mineiro en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con inesperada derrota en condición de local ante Libertad de Paraguay. El fastidio del Chacho se originó a causa de que un grupo de hinchas, molestos por el resultado, le tiraron cerveza desde la tribuna.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino dijo que le parecía inentendible la actitud de esos hinchas, pero fue subiendo la temperatura y terminó disparando contra la dirigencia del club, a quienes expuso al decir que no habían cumplido con nada de lo que le habían prometido a su arribo en materia de refuerzos.

La situación se volvió tan tensa que se sospechó que esas declaraciones marcarían un abruptó fin de ciclo para Coudet, quien tuvo que volver a manifestarse ante la prensa para explicar cuál es su situación con el club y con una directiva a la que no le debe haber gustado nada que la dejara expuesta con sus palabras.

Chacho se mostró comprometido con el grupo de futbolistas, decidido a continuar con su trabajo, y pidió a los hinchas apoyar: "El mensaje que yo quiero trasladar, aunque no sé si soy la persona para hacerlo porque no he conseguido títulos acá y no hemos podido jugar como quiero jugar, es que vamos a necesitar mucho de los hinchas", dijo.

"El grupo este es competitivo y el plus que podemos tener es el hincha. No vamos a tener otro club. El grupo va a ser este, vamos a necesitar jugadores de la base que precisan un clima positivo. Todos necesitamos un clima positivo. Yo no puedo decirle nada al hincha, pero tengo que hablar con la verdad y vamos a necesitar de él", agregó.