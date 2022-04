Al culminar el primer tiempo, Corinthians le gana a Boca por la mínima con el gol de Maycon en el inicio del partido. El Xeneize no le encuentra la vuelta al duelo y no juega bien en lo que es un encuentro clave para el futuro de la Copa Libertadores, ya que en caso de no ganar, quedará comprometido con la clasificación.

El ambiente en el partido no es el mejor tampoco, ya que luego de una infracción a Zambrano que debió ser roja, Boca se salió de control y entró en la calentura de la situación, por lo que en la siguiente acción se desmadró todo.

Cuando el Xeneize salía de contragolpe con la pelota en los pies de Óscar Romero, el volante Du Queiroz le dio de atrás una patada al paraguayo y cortó el ataque. Acto seguido, tras una intervención de Luis Vázquez previa al tiro libre, se dio una tángana cerca del área de Corinthians.

La trifulca se intensificó a medida que se sumaban jugadores y el árbitro debió intervenir para calmar las aguas. Tras la culminación de esta pelea, Boca ejecutó el tiro libre de manera infructuosa y no pudo empatar el juego. Sigue 1 a 0 para el Timao con una preocupante actuación xeneize. Mirá el video.