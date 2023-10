En Palmeiras todavía no logran digerir la eliminación en las semifinales de la CONMEBOL Libertadores a manos de Boca. Habían sentido que tenían todo para sacar adelante la serie tras el empate en La Bombonera y teniendo la posibilidad de definir en su propia casa. Pero no lograron imponerse en el tiempo de juego reglamentario y fueron despachados en los penales.

La frustración, que fue evidente en la conferencia de prensa que brindó tras el partido el entrenador Abel Ferreira, se extendió ahora a la búsqueda de argumentos para intentar demostrar que la clasificación de su rival argentino tuvo tintes antideportivos.

Para esto último, el club brasileño presentó un informe de Análisis de Rendimiento que intenta demostrar que los jugadores de Boca perdieron un total de 22 minutos de juego entre atenciones médicas y demoras, especialmente del arquero Sergio Romero.

Ese informe fue publicado en la prensa, por Globo Esporte, pero el director de fútbol de Palmeiras Anderson Barros fue más allá y elevó la queja directamente a CONMEBOL por el desempeño arbitral, que tuvo a Andrés Matonte como principal. “Estoy convencido de que la Conmebol tomará medidas. No podemos permitir que la Libertadores vuelva a ser la de antaño, en la que los partidos no se desarrollaban y había árbitros complacientes con el antijuego. Lo que pasó fue una vergüenza“, expresó el directivo.

Si bien el pedido de Barros puede ser analizado para replantear la sucesión de hechos similares a futuro, no tendrá ningún efecto a la hora de que CONMEBOL pueda modificar una final ya anunciada con Boca y Fluminense como protagonistas.

¿Cuál fue el tiempo neto de juego en el partido entre Palmeiras y Boca?

Aunque la recomendación de FIFA es que los partidos tengan un tiempo neto de juego estimado en los 60 minutos promedio, la revancha de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores entre Palmeiras y Boca arrojó un total de 49 minutos incluyendo la adición de 8 que dispuso el árbitro.

El entrenador de Palmeiras explicó la eliminación en la actuación de Romero

Según el Abel Ferreira, la única razón por la que su equipo no jugará la final de la CONMEBOL Libertadores tiene nombre y apellido. Sergio Romero. “El factor decisivo para que Palmeiras no pasara a la final fue el arquero de Boca. El resto son conjeturas. Ese es el hecho. Esta vez fue el arquero contrario el que no nos dejó seguir por el camino”, señaló.

¿Cuándo se juega la final de la CONMEBOL Libertadores?

La definición de la Copa Libertadores tendrá lugar el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con Boca y Fluminense como aspirantes al título.