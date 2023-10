Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, sigue siendo el centro de las críticas en Brasil tras la eliminación a manos de Boca en las semifinales de la CONMEBOL Libertadores, tras no poder establecer diferencias en la serie que cerró siendo local y ser derrotado en los penales.

Al DT se le criticó especialmente el rendimiento del equipo en el primer tiempo, durante el que no solo no pudo avasallar a su rival como se esperaba, sino que se llevó al descanso la desventaja de un gol producto del tanto que convirtió Edinson Cavani.

Con la expulsión de Marcos Rojo y el ingreso de algunos futbolistas que el grueso de los hinchas reclamaban como titulares, como Endrick, el Verdao logró empatar el partido y disputar los últimos minutos en campo Xeneize, buscando una remontada que no sucedió.

En relación a esa mejoría del equipo que no alcanzó, Abel Ferreira tuvo declaraciones en rueda de prensa que aumentaron el nivel de controversia. “No fueron los chicos que entraron, fue el cambio de sistema que hice del primer tiempo al segundo“, le aclaró a la prensa.

Y agregó: “No vine aquí para decir: ‘Y si Endrick hubiera jugado… Y si Kevin hubiera estado por derecha’. Mi fútbol no funciona así. Duermo en la cama que hago yo y no en la cama que me hacen, ¿sabes? Pierdo y gano con mis ideas, no con las ideas de los demás”.

Elogios de Ferreira a Romero

Según el DT de Palmeiras, la única razón por la que su equipo no jugará la final de la CONMEBOL Libertadores tiene nombre y apellido. Sergio Romero. “El factor decisivo para que Palmeiras no pasara a la final fue el arquero de Boca. El resto son conjeturas. Ese es el hecho. Esta vez fue el arquero contrario el que no nos dejó seguir por el camino”, señaló.

¿Cuándo se juega la final de la CONMEBOL Libertadores?

La definición de la Copa Libertadores tendrá lugar el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con Boca y Fluminense como aspirantes al título.