El comunicado de CONMEBOL sobre la sede de la final de la Libertadores Boca vs Fluminense

A lo largo de las últimas horas, se generó una enorme incertidumbre con respecto a lo que será la final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Fluminense, dado a que desde Brasil hicieron trascender que no se llevaría a cabo en el estadio Maracaná.

Lógicamente, llegó a oídos de la dirigencia del Xeneize, como así también del Flu, y en CONMEBOL tomaron nota. Si bien se llevó a cabo una reunión entre las tres partes involucradas en lo que será la definición del certamen más importante del continente a nivel clubes, la misma tuvo una connotación protocolar. Pero también tocaron el tema de agenda del día, y emitieron un comunicado al respecto.

En las últimas horas, desde la casa madre del fútbol sudamericano emitieron un comunicado en el que confirmaron el recinto en el que se disputará el último partido de la competencia: el estadio Maracaná. Incluso, aseguraron que “los presidentes de los clubes finalistas fueron informados sobre los avances organizativos del trascendental partido y firmaron un compromiso para promover una final sin violencia”.

Además de asegurar que no habrá un cambio de locación para ir detrás de la Gloria Eterna, en CONMEBOL se encargaron de llevarle tranquilidad a todos los hinchas que se trasladen hacia la ciudad de Río de Janeiro, ya que le garantizaron que no habrá hechos de violencia dado a que, poder erradicarla, es una prioridad: “La seguridad es un tema especialmente sensible y foco de la atención, tanto de la CONMEBOL como de los clubes finalistas. En este punto es importante destacar la estrecha colaboración con la policía de la ciudad anfitriona y con la policía del Brasil, de forma a prevenir y evitar incidentes o problemas de seguridad”, manifestaron en su web oficial.

El comunicado completo de CONMEBOL sobre la final entre Boca y Fluminense

La Confederación Sudamericana de Fútbol, con el objetivo de brindar y ajustar todos los detalles para el partido final, reunió en su sede central al presidente del club Fluminense, Mario Bittencourt; al vicepresidente del club Boca Juniors, Juan Román Riquelme; al embajador de Brasil, Jose Antonio Marcondes y al representante de la embajada de Argentina, Francisco Ballinoti. Además de los miembros del Consejo, por parte de la CBF, su presidente Ednaldo Rodrigues y del lado de la AFA, el presidente Claudio Tapia.

Por parte de la CONMEBOL participaron el Presidente Alejandro Domínguez; el Secretario General, José Astigarraga; la Secretaria General Adjunta y Directora Jurídica, Monserrat Jiménez; el Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo, Nery Alberto Pumpido; el Director de Competiciones y Operaciones, Frederico Nantes; la Directora de Relaciones Interinstitucionales, Leila Rachid; el Gerente General de Competiciones CONMEBOL, Guillermo Tobias; el Gerente de Seguridad, Gustavo Morelli; el Presidente de la Comisión Médica CONMEBOL, Osvaldo Pangrazio y el Asesor de Transformación Corporativa de la CONMEBOL, Mario Zanotti.

El equipo de trabajo de la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL hizo una detallada exposición de todos los aspectos atinentes a la organización de la final única de la CONMEBOL Libertadores.

El traslado y hospedaje de los equipos; los campos de entrenamiento habilitados; las actividades de prensa; los dispositivos de seguridad; la ubicación y puntos de encuentro de las hinchadas y otros asuntos logísticos y operativos fueron abordados durante la reunión.

La seguridad es un tema especialmente sensible y foco de la atención, tanto de la CONMEBOL como de los clubes finalistas. En este punto es importante destacar la estrecha colaboración con la policía de la ciudad anfitriona y con la policía del Brasil, de forma a prevenir y evitar incidentes o problemas de seguridad.

“Para nosotros como club es muy importante estar en la Final, soñamos llegar a la Final de la CONMEBOL Libertadores, para mí, personalmente, la copa más linda del mundo. Sabemos que nuestra gente va a ir a acompañar, vamos a hacer todo lo posible para que sea una fiesta y que sea un partido de fútbol que podamos disfrutarlo y en el que gane el mejor”, expresó Juan Román Riquelme, Vicepresidente del Club Atlético Boca Juniors.

“Todos los brasileños y argentinos sabemos que hay una admiración reciproca entre los dos países, y más cuando se habla de fútbol, entonces tengan la certeza, que todos los que estamos aquí, representantes del gobierno y de la policía, vamos a trabajar para hacer una hermosa final en el Maracaná”, aseguró Mario Bittencourt, Presidente de Fluminense.

Durante la reunión también se tocó un punto de alta relevancia para la sociedad y el fútbol sudamericano, ya que se dejaron en claro las consecuencias de los actos racistas en Brasil, que podrían llegar a tener una pena privativa de 2 hasta 5 años de libertad.

Como cierre, los altos representantes del Fluminense y Boca Juniors suscribieron un compromiso para impulsar campañas contra la violencia en el seno de sus hinchadas y de promoción del espíritu deportivo y el Fair Play, dentro y fuera de la cancha.

“Nuestro compromiso contra la violencia y el racismo es firme e innegociable. El fútbol es una fiesta de la gente donde no tienen cabida estos actos repudiables. Defenderemos los valores positivos de este noble deporte y exhortamos a toda la familia del fútbol sudamericano estar unida en esta lucha. Estoy seguro de que viviremos una final inolvidable”, señaló Domínguez, quien lideró la reunión e invitó a los clubes finalistas a disputar un encuentro con respeto al rival y sin violencia.

Fluminense o Flamengo: ¿Quién es el dueño del Maracaná?

Pese a que ambos hacen de locales en el Jornalista Mario Filho, lo cierto es que ni Fluminense ni Flamengo son los dueños del Maracaná, ya que el estadio pertenece a la ciudad de Río de Janeiro. Así como sucede en Argentina con el Malvinas Argentinas en Mendoza o el Mario Alberto Kempes en Córdoba, la ciudad alquila los estadios. Sin embargo, para esta situación que complica el panorama de la CONMEBOL a días de la final de la Libertadores, Flamengo pone palos en la rueda respecto a la organización y la cesión del Maracaná para dicho evento.

¿Por qué Boca figura como local en la final?

Pese a disputarse en el Maracaná -de momento-, Boca aparece para CONMEBOL como el equipo local en la final de la Libertadores debido a un simple motivo: el orden del cuadro que se armó desde los octavos de final en adelante. Por una cuestión protocolar, el Xeneize figura como el local en el estadio en el que la localía pertenece al rival. Pese a todo esto, como en toda final de dicho certamen que se disputa a partido único, la sede será neutral.