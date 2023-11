Los números de Germán Cano en los últimos años son una completa locura, y la pasada edición de la Copa Libertadores, donde su Fluminense se coronó campeón, fue también la consagración del delantero argentino de 34 años. Con sus 13 goles, fue artífice principal en la primera Libertadores del Tri, y se metió en la historia grande de la competición.

Desde el comienzo del siglo, sólo un jugador anotó más goles que Germán Cano en una misma edición de la Copa Libertadores, el delantero brasileño Luizão, que convirtió 15 goles con el Corinthians, en la edición del año 2000.

Con sus 13 tantos, Cano se ubica sólo por detrás de Luizão y del histórico Daniel Onega, como el tercer máximo goleador en una edición de la Copa Libertadores. ‘El Fantasma’ Onega anotó 17 con River en 20 partidos, en la edición de 1966.

A pesar de su presente, Lionel Scaloni todavía no lo ha convocado para jugar con la Selección Argentina, donde la lista se compone de un núcleo de jugadores que vemos desde hace ya algunos años y futbolistas jóvenes que van apareciendo en el fútbol de élite.

Máximos goleadores históricos de una edición de la Copa Libertadores

Daniel Onega (River Plate/1966) – 17 goles en 20 partidos Luizão (Corinthians/2000) – 15 goles en 12 partidos Germán Cano (Fluminense/2023) – 13 goles en 12 partidos Palinha (Cruzeiro/1976) – 13 goles en 13 partidos Norberto Raffo (Racing/1967) – 13 goles en 20 partidos Pedro (Flamengo/2022) – 12 goles en 13 partidos Jardel (Gremio/1995) – 12 goles en 14 partidos

Los goles de Germán Cano en la Copa Libertadores 2023

Cano arrancó la Copa Libertadores 2023 con un doblete ante Sporting Cristal en la primera jornada. Volvió a convertir en la tercera, con un hat-trick ante River, en la histórica goleada por 5 a 1. Finalmente, cerró la Fase de Grupos con un gol en el empate ante Sporting Cristal. No convirtió en los partidos ante River en El Monumental, ni ante The Strongest en Brasil, mientras que en el partido en Bolivia no jugó.

Ya en fase de mata-mata, sus goles recién volvieron a aparecer en Cuartos de Final; y es que tras no convertir en la serie contra Argentinos Juniors, le marcó uno en la ida y por duplicado en la vuelta a Olimpia, para el 5 a 1 global.

En Semifinales volvieron a aparecer tres goles de Cano para el pase a la Final, fueron dos en el empate 2-2 en la ida ante Inter de Porto Alegre, y uno en la victoria por 2 a 1 en la vuelta, que le dio la clasificación a la final.

Como recordamos, en la final marcó el gol que abrió el marcador ante Boca, en lo que fue victoria por 2 a 1 en tiempo suplementario, lo cual le dio la Copa Libertadores a Fluminense.