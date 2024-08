El River de Marcelo Gallardo se quedó con el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres luego de vencer al equipo de Walter Ribonetto por 1 a 0. El agónico gol de Paulo Díaz de cabeza dejó al Millonario con un pie en cuartos de final debido a que ahora deberá definir como local en el encuentro de vuelta el próximo miércoles.

El conjunto cordobés tuvo una presentación por debajo de lo esperado en un momento crítico para los estándares actuales del club, ya que su presente posee una irregularidad notoria y no han tenido grandes incorporaciones en el mercado, mientras que a su vez perdió a su diferencial figura con la venta de Ramón Sosa a la Premier League.

En este contexto, uno de los futbolistas de mayor renombre dentro del plantel de Talleres, Federico Girotti, tuvo unas declaraciones llamativas contra su entrenador tras la finalización del encuentro. Apuntando directamente hacia el planteo de Ribonetto, el delantero con pasado en River soltó: “Creo que desaprovechamos una chance muy importante. Por ahí lo tendríamos que haber ido a buscar mucho más arriba, estábamos jugando de local. Por ahí el esquema daba para otra cosa“.

Además, Girotti lanzó otra crítica: “Tendríamos que haber presionado más, pero bueno, el partido se preparó así. Desde el planteo dejamos escapar una chance muy importante“. Durísimo.

Lo cierto es que, en condición de local, Talleres tuvo solo el 39% de la posesión, tuvo un solo tiro efectivo al arco y no ejecutó córners. La T convirtió un gol gracias a un cabezazo de Matías Catalán, pero el mismo fue anulado por offside. Flojo partido para Talleres ante River, que destapó una interna en plena serie de Libertadores.

Walter Ribonetto, DT de Talleres (IMAGO)

Además de Federico Girotti, Guido Herrera habló tras la derrota de Talleres con River

Una vez que culminó el partido, el arquero de Talleres expresó: “Nos da bronca que nos conviertan de pelota parada porque no estábamos sufriendo tanto, no es que River nos llevó por encima. Nos queda la bronca que se abre el partido por una pelota parada y que ahí se empareja todo“.

Luego, añadió: “Este equipo sabe de difíciles. Ahora, a masticar la bronca y a pensar en lo que viene, no queda otra. Por ahí no podemos encontrar esa rachita de victorias que son necesarias, hoy otra vez en casa no pudimos. Son partidos diferentes. Son partidos de Copa. Ahora a ganar en la Liga, que tenemos que volver a ganar para quedar en los puestos de arriba, y cuando llegue el miércoles dejar la vida y tratar de ganar el partido que estamos a un gol“.

Cuándo se juega la vuelta entre River y Talleres en el Monumental

La revancha de la serie de octavos de final entre River y Talleres se jugará el próximo miércoles 21 de agosto en el Monumental, encuentro pautado para las 21:30 horas. Resta definir quiénes serán los árbitros, dato que será informado por CONMEBOL en los próximos días.

Para este encuentro, el DT del Matador, Walter Ribonetto, no podrá contar con el defensor Lucas Suárez tras ser expulsado en Córdoba a raíz de un fuerte pisotón en el tobillo del delantero Adam Bareiro, por lo que el entrenador deberá mover piezas ante esta baja.