En River quedaron en llamas por el desempeño y las decisiones de Anderson Daronco en el empate contra Nacional. Por supuesto, del otro lado las sensaciones son muy diferentes. En Uruguay ponderaron al árbitro y Diego Polenta, referente del Bolso, fue muy elogioso cuando le consultaron por él.

“Hay que felicitar al juez que dejó jugar. Eso es fútbol, es la Libertadores. Acá (en el fútbol uruguayo) capaz que hacés eso y hay tres expulsados. Es lo lindo del fútbol también, después queda ahí. Terminamos a los abrazos como siempre”, soltó el capitán del conjunto local.

El defensor bancó la actuación de sus compañeros, que aplicaron pierna fuerte contra el rival: “Es la Libertadores, es así. Ellos saltaron porque pensaron que (Lozano) le fue mal al rival y nosotros no nos quedamos atrás. Es lo lindo de la Copa también“.

Luego, dio detalles del encontronazo que tuvo con Daronco en pleno partido: “No sé qué me decía. Le dije que yo también era malo, porque caras de malo he visto miles en mi vida… Le tengo respeto porque lo considero de los mejores árbitros de América. Son momentos del fútbol y del partido, queda ahí”.

Analizando el partido, soltó: “En el primer tiempo nos costó. Ellos encontraron un gol rápido y el otro de contra. En el segundo tiempo, cambiamos la actitud. Buscamos en largo con los cambios del Chino (Recoba). Nos vamos contentos, porque se veía complicado”.

La otra cara de la moneda: la bronca en River por el arbitraje

En la conferencia de prensa, Martín Demichelis expresó su enojo con el juez: “Jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaron en evidencia. En el segundo tiempo, los primeros 15 o 20 minutos, se premió el ‘no jugar al fútbol’. Por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro y después, el jugador que amonestaron merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto“.

Por su parte, Miguel Ángel Borja también fue contundente: “Hay una jugada que marca el juego, que es la roja. No entiendo como un árbitro de estos, con más de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR, no es por una amarilla. Entonces no le puede pesar sacar una roja. Yo creo que eso influyó mucho”.