Este miércoles, en medio de un Estadio Monumental de Núñez absolutamente colmado, River Plate le ganó un partido vital a Fluminense para seguir con vida en la Copa Libertadores de América. Lo hizo 2-0 gracias a los goles de Lucas Beltrán y Esequiel Barco.

Sin embargo, al mismo tiempo, varios hinchas del equipo local protagonizaron hechos completamente repudiables. Antes, durante y después del cotejo se despacharon con actos de racismo, imitando a monos y generando la indignación de la formación visitante.

Sin ir más lejos, una vez consumado el compromiso, Fernando Diniz, director técnico de la escuadra de Río de Janeiro, dialogó con los medios de comunicación y efectuó una fuerte denuncia relacionada con los mencionados acontecimientos.

“Es lamentable. No fue solamente aquí dentro del estadio sino también en las calles de Buenos Aires. La Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto. No puede pasar. No es uno, son muchos. ¿Solo funciona para personas con ascendencia europea? Es una vergüenza para el país, para la ciudad, para el club”, comenzó exteriorizando el estratega.

“Estos no son hinchas, deberían ir presos. Esto tiene que ser un crimen. Y el fútbol a nivel mundial y aquí en Sudamérica la Conmebol tiene que tomar medidas. Basta con tomar la cámara del estadio y ver que había varios imitando monos y pensando que es algo lindo”, completó Fernando Diniz.