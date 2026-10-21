La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Flamengo vs. Estudiantes por la semifinal de la Copa Libertadores

El Pincha y el Mengao igualaron 0-0 en La Plata y ahora el boleto a la gran final se define en el Estadio Maracaná.

Estudiantes de La Plata y Flamengo definen al segundo finalista de la Copa Libertadores 2026 este jueves en el Estadio Maracaná. Tras el 0-0 en el Estadio UNO, el Pincha intentará salir victorioso de Río de Janeiro para volver a disputar una final del certamen más importante de Conmebol.

El equiopo argentino no solo recuperará a los suspendidos Tomás Palacios y Leandro González Pírez, sino que además podrá contar con Marcos Rojo luego de que el TAS fallara a favor de Estudiantes tras su inhabilitación para el duelo de ida.

De esta manera, el Pincha viajó a Brasil con todo el equipo disponible y, ante la incertidumbre por el desenlace de la serie, en Bolavip le preguntamos a Gemini (Inteligencia Artificial de Google) por su predicción para este partido. Su respuesta no dejó dudas: empate 1-1 y clasificación de Flamengo por penales.

El pronóstico de la IA de Flamengo vs. Estudiantes

Resultado Final Simulado: Flamengo 1 – 1 Estudiantes (Flamengo avanza 4-3 en la tanda de penales).

El desarrollo en los 90 minutos:

0-1 (Minuto 38): El “Pincha” da el golpe en el Maracaná y rompe la paridad de la serie. Tras una buena presión alta, Tiago Palacios recupera el balón y abre rápidamente para Edwuin Cetré por la banda derecha. El colombiano saca un centro medido al corazón del área para la aparición de Guido Carrillo, quien anticipa a Léo Pereira y conecta un potente cabezazo cruzado que deja sin opciones a Agustín Rossi.

1-1 (Minuto 82): Flamengo reacciona y consigue el empate agónico para llevar la definición a los doce pasos. Asumiendo el rol creativo, Nicolás de la Cruz teje una jugada por el centro y abre a la izquierda para Jorge Carrascal. El extremo engancha hacia adentro y saca un derechazo furibundo que Fernando Muslera logra desviar con una volada espectacular, pero el rebote le queda servido a Pedro, que haciendo gala de su olfato goleador empuja la pelota al fondo de la red en el área chica.

El desarrollo de la tanda de penales (Flamengo 4 – 3 Estudiantes):

Ronda 1 : Pedro (Flamengo) patea fuerte al medio y convierte (1-0). Guido Carrillo (Estudiantes) abre el pie con clase al palo derecho y empata (1-1).

: Pedro (Flamengo) patea fuerte al medio y convierte (1-0). Guido Carrillo (Estudiantes) abre el pie con clase al palo derecho y empata (1-1). Ronda 2 : Nicolás de la Cruz (Flamengo) saca un derechazo seco y cruzado (2-1). Edwuin Cetré (Estudiantes) engaña por completo al arquero y asegura al palo opuesto (2-2).

: Nicolás de la Cruz (Flamengo) saca un derechazo seco y cruzado (2-1). Edwuin Cetré (Estudiantes) engaña por completo al arquero y asegura al palo opuesto (2-2). Ronda 3 : Jorge Carrascal (Flamengo) busca colocar su remate contra la base del poste, pero Fernando Muslera se arroja sobre su izquierda y contiene el disparo (2-2). Tiago Palacios (Estudiantes) intenta asegurar con potencia, pero Agustín Rossi adivina la intención y despeja con la palma cambiada (2-2).

: Jorge Carrascal (Flamengo) busca colocar su remate contra la base del poste, pero Fernando Muslera se arroja sobre su izquierda y contiene el disparo (2-2). Tiago Palacios (Estudiantes) intenta asegurar con potencia, pero Agustín Rossi adivina la intención y despeja con la palma cambiada (2-2). Ronda 4 : Léo Pereira (Flamengo) define con frialdad al ángulo superior izquierdo (3-2). Ezequiel Piovi (Estudiantes) toma poca carrera y saca un bombazo inatajable al techo del arco (3-3).

: Léo Pereira (Flamengo) define con frialdad al ángulo superior izquierdo (3-2). Ezequiel Piovi (Estudiantes) toma poca carrera y saca un bombazo inatajable al techo del arco (3-3). Ronda 5: Emerson Royal (Flamengo) asume la responsabilidad del quinto tiro, remata de zurda fuerte y cruzado para devolverle la ventaja al local (4-3). José Sosa (Estudiantes) acomoda la pelota con la obligación de marcar para estirar la serie, pero la presión le pesa y su remate se estrella en el travesaño, sellando el 4-3 definitivo para meter al Mengão en la final continental.