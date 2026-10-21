El TAS falló a favor de Estudiantes y Marcos Rojo podrá jugar ante Flamengo por la Copa Libertadores

A un día del encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores, Estudiantes de La Plata recibió una buena noticia de cara a la visita al Maracaná para enfrentarse a Flamengo por un lugar en la gran final del certamen continental.

Es que, finalmente el TAS falló a favor de la institución y es por eso que el defensor central Marcos Rojo fue habilitado para estar presente en este partido, luego de perderse la ida en La Plata a causa de que Conmebol no le dio la habilitación correspondiente.

De esta manera, el futbolista de 36 años, que regresó al Pincha para estar presente en esta instancia de la Copa, podrá estar a disposición del Cacique Medina para el encuentro más importante del semestre, en el que buscarán ganar tras igualar sin goles en 1 y 57.

La fundamentación del TAS para que Rojo pueda estar disponible ante Flamengo fue que en situaciones similares a estas, Conmebol habilitó a los futbolistas inscritos por los distintos clubes, por lo que en esta ocasión debió actuar de la misma manera, para que el futbolista sea incluido en la lista de buena fe.

Así las cosas, Rojo se perfila para ser titular en la zaga central y así jugar su segundo partido con la camiseta de Estudiantes en su tercera etapa en el club. Previo a este duelo, fue titular en la derrota 2 a 1 frente a San Lorenzo el pasado domingo por la fecha 13 del Torneo Clausura.

La posible formación de Estudiantes para enfrentar a Flamengo

El Pincha saldría a la cancha con: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

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