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Copa Libertadores

Estudiantes y un paso clave para el Mundial de Clubes 2029 tras clasificar a la final de la Copa Libertadores

El Pincha encamina su clasificación al certamen global que se disputará en 2029 luego de vencer a Flamengo en el Maracaná.

Estudiantes y un paso clave para el Mundial de Clubes 2029
© GettyEstudiantes y un paso clave para el Mundial de Clubes 2029

¡Estudiantes de La Plata es finalista de la Copa Libertadores! Luego de dos finales consecutivas íntegramente compuestas por equipos brasileños, el Pincha eliminó en semis a Flamengo por penales y ahora enfrentará a Palmeiras en busca de su quinta conquista continental.

Más allá del sueño de levantar una nueva Libertadores, lo cierto es que el equipo del Cacique Medina se encuentra a un paso de sellar su clasificación al Mundial de Clubes 2029. Esto se debe a que los campeones de las copas de 2025, 2026, 2027 y 2028 sacan su boleto, además de los dos equipos mejor ubicados en la tabla de puntos acumulados en esas cuatro ediciones.

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Hoy por hoy, Estudiantes se encuentra tercero en esa tabla, con 62 puntos, pero está virtualmente clasificado debido a que Flamengo ya tiene su lugar como campeón de la Libertadores 2025. Palmeiras lidera con 82 unidades, por lo que el Verdao o el Pincha liberarán un cupo más para la tabla tras la coronación en Montevideo.

Cabe destacar que, al menos que se coronen como campeones, Conmebol solo permite un cupo de dos equipos por país como clasificados. Por ese motivo, al Mundial de Clubes 2025 clasificaron Palmeiras, Botafogo, Fluminense y Flamengo como campeones, más Boca y River por tabla.

Si Estudiantes gana la Libertadores, condicionará a los demás clubes argentinos a competir por un solo cupo por tabla, o a coronarse campeones de las ediciones 2027 o 2028 para acceder al próximo Mundial.

Hoy, los argentinos que suman puntos por detrás de Estudiantes son Racing (6°), Platense (13°), Vélez (14°), River (16°), Rosario Central (19°), Central Córdoba (31°), Lanús (35°), Boca (37°) y Talleres (46°).

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El Millonario tendrá muy comprometida su clasificación si no logra sellar su pase a la Libertadores 2027, ya que pasará otro año sin sumar. El Xeneize, en cambio, deberá enfocarse a fondo en cerrar su clasificación a la próxima edición y sumar muchos puntos, ya que en 2025 no participó y en 2026 quedó eliminado en fase de grupos. Así está la tabla completa.

El ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

#CLUBPTSGFGC
1Palmeiras824721
2Flamengo – Clasificado por campeón en 2025802310
3Estudiantes622614
4LDU Quito612818
5Independiente del Valle402421
6Racing35186
7Cerro Porteño341416
8Fluminense281312
9Peñarol261615
10Corinthians25106
11São Paulo25118
12Independiente Rivadavia24167
13Platense241111
14Vélez24136
15Universitario24914
16River231612
17Botafogo2197
18Nacional211419
19Rosario Central2088
20Mirassol2085
21Universidad Católica2098
22Libertad201119
23Cruzeiro18106
24Coquimbo Unido1897
25Internacional171211
26Atlético Nacional1787
27Bolívar171419
28Sporting Cristal161225
29Fortaleza1587
30Deportes Tolima14810
31Central Córdoba1477
32Universidad de Chile1386
33Barcelona SC13610
34Universidad Central12811
35Lanús1237
36Santa Fe1167
37Boca1065
38Independiente Medellín10611
39Bahia1057
40Atlético Bucaramanga9610
41San Antonio Bulo Bulo9515
42Olimpia8911
43Alianza Lima8711
44Colo-Colo8515
45Junior7511
46Talleres758
47Always Ready679
48La Guaira5612
49Cusco FC4412
50Carabobo4213
51Deportivo Táchira2411

El sistema de clasificación

De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.

El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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