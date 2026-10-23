Estudiantes y un paso clave para el Mundial de Clubes 2029 tras clasificar a la final de la Copa Libertadores

El Pincha encamina su clasificación al certamen global que se disputará en 2029 luego de vencer a Flamengo en el Maracaná.

¡Estudiantes de La Plata es finalista de la Copa Libertadores! Luego de dos finales consecutivas íntegramente compuestas por equipos brasileños, el Pincha eliminó en semis a Flamengo por penales y ahora enfrentará a Palmeiras en busca de su quinta conquista continental.

Más allá del sueño de levantar una nueva Libertadores, lo cierto es que el equipo del Cacique Medina se encuentra a un paso de sellar su clasificación al Mundial de Clubes 2029. Esto se debe a que los campeones de las copas de 2025, 2026, 2027 y 2028 sacan su boleto, además de los dos equipos mejor ubicados en la tabla de puntos acumulados en esas cuatro ediciones.

La Copa Libertadores 2026 se vive por Disney+.

Hoy por hoy, Estudiantes se encuentra tercero en esa tabla, con 62 puntos, pero está virtualmente clasificado debido a que Flamengo ya tiene su lugar como campeón de la Libertadores 2025. Palmeiras lidera con 82 unidades, por lo que el Verdao o el Pincha liberarán un cupo más para la tabla tras la coronación en Montevideo.

Cabe destacar que, al menos que se coronen como campeones, Conmebol solo permite un cupo de dos equipos por país como clasificados. Por ese motivo, al Mundial de Clubes 2025 clasificaron Palmeiras, Botafogo, Fluminense y Flamengo como campeones, más Boca y River por tabla.

Si Estudiantes gana la Libertadores, condicionará a los demás clubes argentinos a competir por un solo cupo por tabla, o a coronarse campeones de las ediciones 2027 o 2028 para acceder al próximo Mundial.

Hoy, los argentinos que suman puntos por detrás de Estudiantes son Racing (6°), Platense (13°), Vélez (14°), River (16°), Rosario Central (19°), Central Córdoba (31°), Lanús (35°), Boca (37°) y Talleres (46°).

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El Millonario tendrá muy comprometida su clasificación si no logra sellar su pase a la Libertadores 2027, ya que pasará otro año sin sumar. El Xeneize, en cambio, deberá enfocarse a fondo en cerrar su clasificación a la próxima edición y sumar muchos puntos, ya que en 2025 no participó y en 2026 quedó eliminado en fase de grupos. Así está la tabla completa.

El ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

# CLUB PTS GF GC 1 Palmeiras 82 47 21 2 Flamengo – Clasificado por campeón en 2025 80 23 10 3 Estudiantes 62 26 14 4 LDU Quito 61 28 18 5 Independiente del Valle 40 24 21 6 Racing 35 18 6 7 Cerro Porteño 34 14 16 8 Fluminense 28 13 12 9 Peñarol 26 16 15 10 Corinthians 25 10 6 11 São Paulo 25 11 8 12 Independiente Rivadavia 24 16 7 13 Platense 24 11 11 14 Vélez 24 13 6 15 Universitario 24 9 14 16 River 23 16 12 17 Botafogo 21 9 7 18 Nacional 21 14 19 19 Rosario Central 20 8 8 20 Mirassol 20 8 5 21 Universidad Católica 20 9 8 22 Libertad 20 11 19 23 Cruzeiro 18 10 6 24 Coquimbo Unido 18 9 7 25 Internacional 17 12 11 26 Atlético Nacional 17 8 7 27 Bolívar 17 14 19 28 Sporting Cristal 16 12 25 29 Fortaleza 15 8 7 30 Deportes Tolima 14 8 10 31 Central Córdoba 14 7 7 32 Universidad de Chile 13 8 6 33 Barcelona SC 13 6 10 34 Universidad Central 12 8 11 35 Lanús 12 3 7 36 Santa Fe 11 6 7 37 Boca 10 6 5 38 Independiente Medellín 10 6 11 39 Bahia 10 5 7 40 Atlético Bucaramanga 9 6 10 41 San Antonio Bulo Bulo 9 5 15 42 Olimpia 8 9 11 43 Alianza Lima 8 7 11 44 Colo-Colo 8 5 15 45 Junior 7 5 11 46 Talleres 7 5 8 47 Always Ready 6 7 9 48 La Guaira 5 6 12 49 Cusco FC 4 4 12 50 Carabobo 4 2 13 51 Deportivo Táchira 2 4 11

El sistema de clasificación

De mantenerse el formato de 32 equipos para la segunda edición del certamen organizado por la FIFA, los elencos sudamericanos podrán sellar su pasaje mediante dos vías: consagrándose campeones de América u ocupando las dos primeras posiciones del ranking acumulativo del ciclo 2025-2028.

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El mecanismo para actualizar el sistema de esta tabla es exactamente el mismo que se utilizó para el Mundial pasado. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por empate y un bono de tres unidades extra por avanzar de fase.