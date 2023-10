Así como en Boca están pendientes de cómo transitarán los próximos días Nicolás Valentini y Darío Benedettotras haber encendido las alarmas en el clásico frente a Racing, en Rio de Janeiro se encuentran muy atentos a lo que ocurra con John Kennedy, una de sus más máximas figuras.

El delantero de 21 años viene de perderse los últimos partidos contra Corinthians y también frente a Red Bull Bragantino , ya que en el primer caso contrajo un virus, y luego sufrió una pubalgia, según reportó el periodista brasileño Caio Blois.

A pesar del parte médico que entregó Fluminense, los fanáticos del fútbol brasileño no confían en lo diagnosticado, ya que Kennedy es un jugador muy controversial (NdR: al mejor estilo Ricardo Centurión) y lo han acusado, en más de una ocasión, de consumir estupefacientes. Sin embargo, ningún control antidopaje arrojó resultados positivos.

“En los últimos días, informaciones falsas han revelado una posible ‘recaída’ de John Kennedy en lo que el propio atacante llama ‘actitudes equivocadas’. Contrariamente a lo dicho en las redes sociales, el delantero del Fluminense no tuvo episodios recientes de mal comportamiento en el Tricolor. Las impresiones que se hicieron virales en Internet son falsas”, explayó el jornalista de Trivela con respecto a la situación del atacante, donde también reflejó que las ausencias fueron por los motivos anteriormente mencionados.

En cuanto a lo que explican los médicos especialistas, desde el periódico Lance! se comunicaron con el ortopedista Lauro Arêas, quien no descartó la presencia del jugador que estuvo a préstamo en Associação Ferroviária de Esportes: “No hay manera de decir si podrá jugar la final o no, ya que no sabemos cuánto tiempo lleva esta lesión, el tipo de tratamiento que se le ha realizado y cuál es la recuperación esperada del deportista”, exclamó el especialista. A lo que añadió: “El tratamiento dura de cuatro a seis semanas, pero entran en juego varios otros factores cuando se habla de un deportista de alto rendimiento. A veces jugará al sacrificio, con dolor. Sólo el cuerpo técnico puede determinarlo, pero existe la posibilidad de que juegue. Todo dependerá de la recuperación del deportista y de cómo se encuentre cerca del día del partido . Esto va más allá de la parte médica, sino también psicológica, del estado mental y de la importancia del partido”.

John Kennedy no es el único en duda para Fluminense

Así como John Kennedy está entre algodones para el compromiso frente a Boca, en Fluminense esperan que Nino pueda decir presente. De hecho, un ayudante de campo de Fernando Diniz en el equipo carioca dialogó con O Globo Boleiragem y reveló lo que creen respecto a la lesión del zaguero central: “No puedo asegurar que esté en la final, pero tengo confianza en que va a jugar” , sentenció Eduardo Barros.

¿Cuánto cuesta el pase de John Kennedy, figura de Fluminense?

Según refleja el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, John Kennedy tiene una cotización de 4 millones de dólares.