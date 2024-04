Tigres es uno de los tres equipos mexicanos que llegaron a la final de una Copa Libertadores. En 2015 aún eran las épocas en las que los clubes del país norteamerico participaban del certamen internacional, el conjunto de Nuevo León fue uno de los máximos candidatos a quedarse con el título en aquella edición, pero perdió en la final contra el River de Marcelo Gallardo.

Luego de un 0 a 0 en la ida en el Estadio Universitario de México, el Millonario se quedó con aquella Libertadores tras vencer en la vuelta por 3 a 0 al equipo que en ese momento dirigía Tuca Ferretti y que tenía en sus filas a los argentinos Guido Pizarro y Nahuel Guzmán.

En las últimas horas, el “Patón” se viralizó en las redes sociales tras haber hablado acerca de aquella final, ya que el ex Newell’s contó que escribió un cuento que llamó “La otra historia” y que en él relataba un final distinto de aquella Libertadores. En dicho escrito, el arquero tomaba como punto de partida una acción que se dio en el partido de vuelta y que vinculaba a Lucas Alario y Guido Pizarro.

A los 8 minutos de aquella final de vuelta, el delantero de River había dado una patada brutal contra Guido Pizarro y recibió la tarjeta amarilla. En el cuento ideado por Guzmán, esa acción de juego era un puntapié para que Tigres se corone campeón de la Libertadores 2015.

Y no solo hablaba de ellos, sino que incluyó en el relato el futuro de varios jugadores de River, quienes tendrían un destino distinto, así como también Marcelo Gallardo. Hasta llegó a relacionar el resultado con el Mundial de Qatar 2022. Todo, producto de un “efecto mariposa” de la Libertadores de Tigres.

El relato ficticio del Patón Guzmán sobre la final River – Tigres

“Esto podría haber cambiado la historia. Empecé a mandar mensajes para todos lados para buscar aportes y tiene que ver un poco con un efecto mariposa. Yo le puse un título al cuento y se llama ‘La otra historia’. La tapa del libro sería la foto de la patada de Alario a Guido Pizarro, a los 8 minutos.

Después, Alario me pisa a mí en el córner y es el que hace el gol. Entonces pensaba este cuento que es ‘La otra historia’ desde nuestra mirada. Lo podríamos contar vos, yo, Guido. Para no hacerlo tan largo, Alario es el que hace el gol. Si él hubiese sido expulsado, empieza una historia nueva y me imagino a Tigres campeón de la Copa Libertadores. Me imagino a Tigres siendo una referencia nacional y mundial, habiendo ganado en el Monumental.

Me imagino lo que hubiese pasado después, con un River siendo todo lo contrario a lo que fue a partir de ese momento. Porque River venía de ganar la Sudamericana, gana la Libertadores y empieza el proceso Gallardo, que es uno de los más ganadores en la historia de River. Un proceso de éxitos continuos y pensaba…

‘Alario expulsado, River pierde la final, Gallardo echado de River, se tiene que ir a trabajar a un minimarket, River no tiene la repercusión a nivel nacional, los jugadores no se quieren ir a probar a River, la cantera de River no recibe chicos porque nadie quiere ir a un equipo que perdió una final de Copa Libertadores por primera vez en la historia contra un equipo mexicano’.

Entonces, ¿qué pasa? No aparecen los Enzo Fernández, los Julián Álvarez y no aparecen los Gonzalo Montiel. Metiéndome en esta otra historia digo ‘bueno, tuvimos que sacrificar esa Copa Libertadores para que River saque un Montiel y ese Montiel nos permita festejar un campeonato del mundo’”.

Rafael Sobis, jugador de aquel Tigres, denunció que hubo arreglo en aquella final de Libertadores

Rafael Sobis, una de las grandes figuras que tenía el plantel de los Tigres de la UANL que comandado por Ricardo Tuca Ferretti llegó a la final de la Copa Libertadores 2015, denunció nueve años después que River fue claramente favorecido en aquella definición en la que terminó coronándose como campeón.

“Si ganábamos el primer partido 4-0 no íbamos a ser campeones, porque el mexicano entra como invitado. Yo creo que es un trato de amigos. Nosotros llegamos a la final e imagínate para la Conmebol llevar un equipo al Mundial de Clubes como subcampeón, ¿Cómo explica?”, dijo como invitado en el programa Fútbol Champagne.

“Después nos enteramos que el árbitro estuvo un año sin dirigir y el último fue una final de River. Aparte empezó el partido y a los 15 teniamos toda la defensa amonestada. Me acuerdo que André (Gignac) no podía jugar, casi pierde el dedo de los pisotones del primer partido. Y después el árbitro se reía de nosotros. Está bien, adentro de la cancha estábamos nosotros y aceptamos lo que diga la gente de Tigres pero no íbamos a ganar”, denunció.