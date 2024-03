Rafael Sobis, una de las grandes figuras que tenía el plantel de los Tigres de la UANL que comandado por Ricardo Tuca Ferretti llegó a la final de la Copa Libertadores 2015, denunció nueve años después que River fue claramente favorecido en aquella definición en la que terminó coronándose como campeón.

“Si ganábamos el primer partido 4-0 no íbamos a ser campeones, porque el mexicano entra como invitado. Yo creo que es un trato de amigos. Nosotros llegamos a la final e imagínate para la Conmebol llevar un equipo al Mundial de Clubes como subcampeón, ¿Cómo explica?”, dijo como invitado en el programa Fútbol Champagne.

La reflexión del delantero brasileño que se retiró a finales de 2021 tuvo que ver con la reglamentación que había vuelto al Millonario representante de la CONMEBOL en el Mundial de Clubes ya desde su clasificación a la final derrotando a Guaraní, ya que Tigres era representante de Concacaf.

“Después nos enteramos que el árbitro estuvo un año sin dirigir y el último fue una final de River. Aparte empezó el partido y a los 15 teniamos toda la defensa amonestada. Me acuerdo que André (Gignac) no podía jugar, casi pierde el dedo de los pisotones del primer partido. Y después el árbitro se reía de nosotros. Está bien, adentro de la cancha estábamos nosotros y aceptamos lo que diga la gente de Tigres pero no íbamos a ganar”, denunció.

En el partido revancha que terminó con River imponiéndose 3-0 en el Monumental, tras igualar sin goles en Monterrey, el árbitro Darío Ubríaco había repartido tarjetas amarillas a Israel Jiménez, Juninho, José Rivas y André Pierre Gignac antes que se cumpliera la primera media hora de juego. En El Millonario había sido amonestado únicamente Alario y por un planchazo que en Tigres protestaron por considerarlo merecedor de una expulsión.

Las finales entre River y Tigres

Las finales de la Libertadores 2015 hicieron que volvieran a verse las caras dos equipos que ya se habían enfrentado en fase de grupos, empatando tanto en Buenos Aires como en Monterrey. El tercer enfrentamiento, correspondiente a la ida de la final disputada en México, también finalizó en tablas.

El 5 de agosto, en la revancha disputada en el Monumental, River abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo gracias a un gol de Lucas Alario y terminó imponiéndose por 3-0 por los goles de Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori que llegaron en el complemento.