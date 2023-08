Continúan las repercusiones que dejó la horripilante luxación de rodilla que sufrió Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Juniors, a raíz de una desafortunada jugada en la que Marcelo, estrella de Fluminense, pone el peso de su cuerpo sobre la articulación que terminó siendo gravemente afectada. El futbolista del Bicho ya comenzó con su etapa de recuperación, la cual le podría demandar un año completo.

La decisión que tomó Piero Maza en el partido de CONMEBOL Libertadores, expulsando al ex Real Madrid de forma directa por la acción que terminó en lesión, generó malestar dentro del Flu. Además del entrenador Fernando Diniz, otro de los que alzó la voz contra el arbitraje fue Felipe Melo, acusándolo de “cara dura” por haber mostrado la tarjeta roja cuando todo el Tricolor consideró que fue un accidente.

En las últimas horas, el mediocampista brasileño ahondó en el tema con algo más de detalle y advirtió que, de haber sido él el autor de la lesión de Sánchez, las consecuencias hubieran sido peores. “Agradezco a Dios que Felipe Melo (hablando en tercera persona) no fue protagonista de la jugada, sino no me estarías entrevistando porque estaría preso“, dijo sin pelos en la lengua.

A continuación, el referente de Fluminense arremetió contra Alejandro Roncoroni, médico de Argentinos Juniors, por sus últimas declaraciones. “Lamento mucho lo que pasó, vi una entrevista con un médico estúpido hablando tonterías sobre mí, diciendo que dije cosas equivocadas… ya sufrí una lesión igual, no tan grave. Pasó una película por mi cabeza”, expresó.

El mensaje de Felipe Melo a Luciano Sánchez

“Cuando dije, ‘hombre, lo que va a sufrir este tipo para volver…’, me puse en su lugar, en realidad es muy difícil. Solo dije que no fue intencional: para mí, Marcelo dio el regate, de ninguna manera dije nada en contra del jugador lesionado. Mandé un mensaje, no queremos que le pase a nadie lo que le pasó a él“, concluyó. Todo más que claro.