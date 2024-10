Por si Lionel Scaloni no tuviera asuntos de los que ocuparse, especialmente por las dificultades que tendrá la Selección Argentina para viajar desde Miami a Maturín, a causa del huracán Milton, para jugar este jueves por Eliminatorias y con muchas bajas en el plantel, fue consultado sobre la interna que se desató en la Selección de Uruguay luego de las explosivas declaraciones que hicieron tanto Luis Suárez como Agustín Canobbio sobre los malos tratos de Marcelo Bielsa.

Aunque Scaloni dijo no ser quien para opinar al respecto, sí expresó el deseo sincero de que puedan solucionarse las diferencias entre el plantel uruguayo y un entrenador al que conoce muy bien y con quien protagonizó un afectuoso encuentro la última vez que se cruzaron sus equipos.

“Yo qué voy a opinar de Bielsa. Siempre conmigo estuvo todo bien, pero bueno… No es momento de echar leña al fuego. Ojalá se pueda resolver por el bien de ellos, del fútbol uruguayo, de la Selección. Tenemos grandes amigos y nada más. Nosotros no somos nadie para opinar”, dijo al ser consultado en la conferencia de prensa que brindó este martes desde Miami.

En una de las conferencias de prensa que brindó el mes pasado, durante la doble fecha de Eliminatorias anterior, Marcelo Bielsa había elogiado a Scaloni como parte de una autocrítica sobre la manera en que le llegaba a los futbolistas uruguayos. “Me doy cuenta que el DT de Argentina hace que los jugadores estén muy cerca de hacer lo que son capaces de hacer y no siempre lo consigo en Uruguay. La culpa ahí es del entrenador y hay un plus de crecimiento que pensé que íbamos a resolver y que no está resuelto“, reflexionó en aquel entonces.

“Equipo de autor”: la frase con la que Bielsa felicitó a Scaloni en su último encuentro.

Scaloni, un futbolista al que Bielsa supo convencer

Previo a disputar el Mundial de Qatar que finalmente conquistó con la Selección Argentina, Lionel Scaloni había revelado detalles de su primera charla con Marcelo Bielsa, durante un análisis de video que bien podría compararse con una de las situaciones denunciadas recientemente por el uruguayo Agustín Canobbio como “falta de respeto”.

“Recuerdo la primera charla en Japón. Me llamó, fui a la habitación y me mostró un video de un partido de La Coruña contra Racing de Ferrol, por Copa del Rey. Un partido que tenía validez pero que nosotros habíamos jugado desganados. Me dijo ‘esta no es actitud de Selección. Este no es un jugador de Selección’. Tenía razón. Y te queda grabado”, contó.