El penal de Nicolás Otamendi a Daniel Muñoz sancionado por Piero Maza fue la gran polémica de la jornada de las Eliminatorias. James Rodríguez puso el 2-1 para Colombia ante la Selección Argentina luego de una polémica decisión de las autoridades. El plantel albiceleste no estuvo de acuerdo, pero Néstor Lorenzo respaldó la determinación de los árbitros.

“La vi y me pareció penal, tanto en vivo desde el campo, se lo lleva puesto. Cuando Dani (Muñoz) engancha, lo tocan abajo. Son interpretaciones“, soltó el director técnico del combinado cafetero en conferencia de prensa. De esta manera, se mostró en desacuerdo con Lionel Scaloni y su postura respecto a esa jugada.

El DT de la Selección Argentina expresó su malestar por el penal: “El árbitro y los 5 del VAR vieron el penal. Sinceramente no es que no veo penal, el fútbol es un deporte en el que hay que ver lo que pasa alrededor y lo que hizo Muñoz te dice todo, porque no protestó nada”.

“Le dije que fue el único que no protestó, no hay que darle vuelta. El penal condicionó, lógicamente“, remarcó el campeón del mundo, aunque reconoció que “no es excusa, Colombia ganó y lo felicitamos“.

La palabra de Néstor Lorenzo tras la victoria de Colombia ante Argentina

“Para ganarle a Argentina, el mejor equipo de la actualidad, hay que hacer muchas cosas bien. Si bien fue un partido parejo en donde hicimos muchas cosas bien, no se pudo jugar vistoso. Por momentos, el equipo demostró que cuando se tenía que meter metió y cuando se tenía que jugar lo hizo también”, comenzó diciendo el entrenador.

Sobre la virtud de su equipo en la pelota parada, remarcó: “Muchas veces les recrimino a los muchachos que no hacemos toque corto y hoy lo hicieron. Con la pegada que tiene James, no es la preferencia porque la pelota le queda al segundo jugador. Esta vez la volvió a agarrar y puso la pelota perfecta. Es el mejor lanzador del mundo“.