En el marco del partido correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026, en un duelo marcado por situaciones polémicas, la Selección Argentina cayó por 2 a 1 en su visita a la Selección Colombia en el Metropolitano de Barranquilla.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, y también habló sobre las jugadas polémicas que marcaron el desarrollo del juego.

Sobre esto último, el DT se refirió puntualmente al penal que le pitaron a favor a Colombia, que derivó en el gol de James Rodríguez: “Me molestó del partido es en la jugada del penal, pero ya está. El árbitro y los 5 del VAR vieron el penal. Sinceramente no es que no veo penal, el fútbol es un deporte en el que hay que ver lo que pasa alrededor y lo que hizo Muñoz te dice todo, porque no protestó nada”, comenzó.

Siguiendo por la misma línea, agregó comentando que tuvo una pequeña charla con el futbolista que recibió la falta: “Le dije que fue el único que no protestó, no hay que darle vuelta. El penal condicionó, lógicamente. Es evidente que sobre todo a nivel psicológico les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos. A pesar de esto creo que pudimos empatarlo”.

“No es excusa, Colombia ganó y lo felicitamos. Julián tiene un pisotón enorme, no veo falta de Julián, pero el árbitro le cobró falta y se terminó ahí. A veces toca del lado nuestro, esta vez tocó del otro lado. Después si decís una palabra de más están atentos para sancionar, entonces lo dejamos ahí”, siguió referido a la falta que le cobraron a Álvarez contra Vargas, en la que Argentina pidió penal.

Lionel Scaloni en el encuentro ante Colombia. (Foto: Getty).

Además cerró con una recomendación a la hora de llamar al VAR: “Yo lo que creo, y si tengo que decir una cosa, que siempre la dije, es que a mí me gustaría que se mejore la primera imagen que va a ver el árbitro. Tiene que ver la imagen entera, porque le ponen cuando aparentemente hay un toque y creo que lo condiciona después de no cobrarlo durante el partido. Son cosas que yo no voy a cambiar, pero podría ser una cosa a mejorar que le muestren la imagen desde el principio. No es una excusa, a veces cayó para nuestro lado y ya está”.

Su crítica por el horario del partido

“No sé si le ha gustado a la gente de Colombia que yo hable del calor, yo hablaba del horario del partido, que no es para el espectáculo. En el segundo tiempo se vio un partido que no creo que a la gente le guste ver. El partido se podía jugar más tarde, es lo que yo decía”, arrancó repitiendo sus dichos sobre el horario en el que pusieron el encuentro.

“No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su máximo potencial. Los que deciden, que no sé quiénes son, decidieron esto y ya está, pero es evidente que las condiciones para ver un buen espectáculo no está bueno, sobre todo de sos selecciones que están peleando arriba”, cerró.

El análisis del partido

“El equipo compite más allá del resultado, nos fuimos al descanso perdiendo, lo empatamos y cuando parecía que el partido estaba de nuestro lado vino la jugada del penal. Nunca perdimos la cara del partido, el equipo estuvo ahí siempre, tuvimos situaciones claras que estuvieron cerca de ser gol. Hay veces que no se gana, pero las sensaciones son positivas. Jugamos contra un gran rival”, inició sobre el rendimiento de su equipo.

“Intentamos siempre movermos a través del balón y después en los últimos metros intentar ser efectivos, cosa que hoy no hemos podido. La línea del equipo es la que hay y tenemos que corregir las situaciones a mejorar”, explicó sobre la idea de juego. Y agregó referido a los cambios: “Con los cambios intentamos empatar en este caso y mejorar al equipo con buenas variantes”.

Por último, comentó: “Ganaron, los felicitamos. Hay veces que el análisis de un partido se decide por este tipo de jugadas y eso fue lo que pasó, se decidió así. Seguramente nosotros hicimos lo más difícil que fue empatarlo y ese penal decidió el partido. Hay que felicitar a Colombia que ganó”.