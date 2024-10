Tras el empate 1 a 1 en Venezuela ante la Vinotinto, la Selección Argentina quiere cerrar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con una victoria ante Bolivia en el Estadio Monumental, con el claro objetivo de seguir siendo el único puntero y también de quedar cada vez más cerca de la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El duelo ante los bolivianos será este martes desde las 21 horas en el Estadio Monumental.

Los hinchas de River manifestaron su orgullo en las redes sociales porque el Monumental será -como suele ser habitual- el estadio que recibirá a los campeones del mundo. Pero también apareció el clásico folclore del fútbol y se metieron con Boca, más precisamente con sus instalaciones.

La chicana de los hinchas de River a Boca

Los fanáticos del Millonario tienen una teoría y es que entrenar en Casa Amarilla trae mala suerte y eso surgió por la cantidad de rivales a los que enfrentaron en competiciones internacionales en los últimos años que decidieron entrenar en las canchas auxiliares de la Bombonera y luego cayeron ante River.

En esta oportunidad, la Selección de Bolivia se entrenó en Casa Amarilla de cara al duelo ante Argentina y, en las rede sociales, no faltaron mensajes de los hinchas de River burlándose de la situación, alegando que la Selección Argentina pasará por encima a su par boliviana porque tomaron la decisión de entrenar a metros de la Bombonera. Claramente un resultado deportivo no se define por esas cuestiones, pero en las redes sociales hay lugar para todo y también es parte del folclore.

¿Cómo formaría Argentina contra Bolivia?

Si bien todavía no lo confirmó Lionel Scaloni, el probable once de la Albiceleste para enfrentar a Bolivia es: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Cabe recordar que Mac Allister llega tocado físicamente a este partido y podría no iniciar, en caso de ser así, quien sí lo haría sería Gio Lo Celso, que atraviesa un gran presente en el Betis y además es uno de los predilectos de Scaloni.

