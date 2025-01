"Voy a hablar con Marcelo Bielsa por si me perjudica o no la chance de seguir en la selección de Uruguay"

El regreso de las Eliminatorias CONMEBOL se dará en marzo con la disputa de la fecha 13 que puede empezar a definir los clasificados al Mundial 2026. Uno de los grandes partidos que tendrá esa jornada será Uruguay vs. Argentina en el Centenario de Montevideo. Para este encuentro, Marcelo Bielsa deberá definir qué futbolistas convocará para esa fecha FIFA.

La delantera ha sido todo un tema de conversación en ‘La Celeste’, sobre todo debido a las ausencias de Darwin Núñez (por suspensión) y el retiro de Luis Suárez. Para reemplazarlos, Bielsa ha confiado en distintas opciones y una de las más polémicas y cuestionadas fue Cristian ‘Kike’ Olivera, actual atacante de Los Angeles FC.

‘Kike’ Olivera lleva 11 partidos en la selección de Uruguay y ha sido uno de los nombres que más bancó Bielsa. Puede jugar como centrodelantero, aunque también lo hizo por afuera. En LAFC es figura absoluta y uno de los jugadores más importantes. Sin embargo, la dura situación en California con los incendios hacen replantearse su futuro, sobre todo ante ofertas.

‘Kike’ Olivera tiene ofertas, pero quiere hablar con Marcelo Bielsa sobre su futuro en Uruguay

En una entrevista con 100% Deportes (Sport 890), ‘Kike’ Olivera reveló que tiene una oferta del Sao Paulo para dejar LAFC, aunque también deslizó la posibilidad de jugar en Nacional de Uruguay. De todas maneras, antes de tomar una decisión, aseguró que quiere tener una charla con Marcelo Bielsa por su futuro en la selección de Uruguay.

‘Kike’ Olivera, delantero de la selección de Uruguay (Raul Sifuentes/Getty Images).

“Tengo una buena propuesta de Brasil para continuar mi carrera. Estamos evaluando con mi representante. Es una propuesta del Sao Paulo. Si se avanza voy a buscar hablar con Bielsa por si me perjudica o no la posibilidad de seguir en la selección de Uruguay“, confesó. Y agregó: “Sería un sueño que Nacional se interese en mí. Quiero jugar ahí en algún momento”.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Bielsa se volvió a meter en la polémica con Luis Suárez en Uruguay: "Afectó seriamente mi autoridad"

Evidentemente, ‘Kike’ Olivera quiere seguir formando parte del seleccionado charrúa, pero quiere saber si Bielsa lo va a tener en cuenta aún si decide volver al fútbol sudamericano. El mercado es largo y todavía no tomará una decisión. Pero quiere esperar al ‘Loco’, ya que ha sido quien lo ha bancado durante este tiempo.

“La consideración que tiene Bielsa sobre mí es muy grande. Yo no le doy mucha bola a las redes sociales o lo que se dice ahí. Mi representante me ha apoyado mucho después de todas las críticas que he recibido”, afirmó.

‘Kike’ Olivera habló sobre los incendios en California y cómo lo afecta

El delantero de 22 años contó que está en Uruguay junto a su familia debido a los incendios en California. Si bien a su casa no llegó el fuego, sí lo afecta el humo y eso lleva a volver al país para cuidar de su familia.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón con Independiente, enfrentó a Cristiano en Arabia y ahora busca club: "El fútbol argentino es muy lindo"

“Estoy en Uruguay por el tema de los incendios en Los Ángeles, esperando que el club nos diga para volver. Al lugar donde vivo no llegó el fuego pero sí está lleno de humo y me dio miedo porque tengo hijos chicos“, relató.

Y contó sobre uno de sus compañeros: “Carlos Vela perdió toda la casa donde vivía cerca de la playa. No le quedó nada. Hablé con mi representante y el presidente del club, los dos me dijeron que viaje cuando crea conveniente y me sienta seguro”.

ver también Un ex Boca le pidió a Bielsa que no lo convoque mas a la Selección de Uruguay