Williams Alarcón rompió el silencio y habló antes de sumarse a Boca: "Llego al más grande"

Williams Alarcón se transformará en el sexto refuerzo de Boca. Tras el acuerdo con Huracán, el mediocampista abandonó la concentración del Globo y partirá rumbo a Buenos Aires para hacerse la revisión médica. Luego de despedirse de sus compañeros, el chileno palpitó su arribo al Xeneize.

“Estoy muy feliz por dar este gran paso en mi carrera. Es un sueño para mi llegar al más grande. Estoy muy contento y emocionado”, admitió el volante, que después remarcó: “Espero demostrarlo en cancha, no sirven de nada las palabras”.

Respecto a las negociaciones, expresó: “Fue todo muy largo, pero llegó a buen puerto. Falta poco para la revisión médica y después firmar. Hablé con gente del club y me hicieron sentir parte de su proyecto“. Además, habló del mercado de pases que está haciendo el Xeneize: “Están llegando muy buenos jugadores. Espero adaptarme bien al grupo y estar a la par de mis compañeros”.

“Siempre hay que soñar en grande. Soy un soñador y todo lo que he soñado se me ha cumplido“, soltó Alarcón, que fue contundente tras ser consultado sobre el número de camiseta que quiere usar: “Con cualquiera, me conformo con jugar. Estar adentro de la cancha es lo más lindo”.

Cuánto pagó Boca por Williams Alarcón

Según pudo confirmar BOLAVIP, Huracán aceptó los tres millones de dólares que ofreció el club de la Ribera para comprar el 80% del pase del mediocampista chileno, además de la cancelación de la deuda de un millón en moneda estadounidense que mantenían desde Huracán por Franco Cristaldo.

Otro de los aspectos que pulieron en este acuerdo está relacionado a la participación del representante del jugador, el cual mantiene un 20% de la ficha de Alarcón, ya que las partes mencionadas tienen voluntad de llegar a un acuerdo entre sí sin necesidad de pasar por Boca. Su nuevo contrato será por cuatro años.

El mercado de pases de Boca

Carlos Palacios : refuerzo oficial

: refuerzo oficial Ayrton Costa : refuerzo oficial

: refuerzo oficial Ander Herrera : refuerzo oficial a falta de revisión médica

: refuerzo oficial a falta de revisión médica Rodrigo Battaglia : refuerzo oficial a falta de revisión médica

: refuerzo oficial a falta de revisión médica Alan Velasco : refuerzo oficial a falta de revisión médica

: refuerzo oficial a falta de revisión médica Williams Alarcón : refuerzo oficial a falta de revisión médica

: refuerzo oficial a falta de revisión médica Agustín Marchesín: en negociaciones avanzadas con Gremio

