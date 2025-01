El millonario castigo que AFA le impuso a Riestra por el escándalo con Spreen

Luego de dos meses, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció las sanciones para Deportivo Riestra por la inclusión del youtuber Spreen en un partido de la Liga Profesional 2024 que escandalizó al deporte. Además, se advirtió a Cristian el Ogro Fabbiani, entrenador del equipo del Bajo Flores.

Fue el Tribunal de Ética el que comunicó los castigos que incluyen una multa de 20 millones de pesos (equivalente a mil entradas populares) para Riestra, por lo establecido en el artículo 13 del código de ética. A su vez, la institución deberá realizar una disculpa pública.

“Este hecho demuestra que la decisión no se basó en criterios deportivos

objetivos ni en la evaluación técnica de las capacidades del jugador, sino que obedeció a intereses completamente ajenos a lo estrictamente competitivo”, señala el escrito. Y agrega: “Esta acción (…) representa una desviación significativa de los criterios esenciales que deben regir la conformación de los equipos y la participación en competencias oficiales”.

Por otro lado, Fabbiani y el joven streemer fueron advertidos de manera formal por lo ocurrido. “Dicha advertencia tiene como finalidad enfatizar la obligación ética que recae sobre los directores técnicos y demás actores vinculados al fútbol profesional de preservar y promover los valores fundamentales que sustentan esta actividad, tales como la transparencia, el mérito deportivo y la integridad de la competencia“, señala el comunicado.

El hecho ocurrió a comienzos de noviembre, cuando Riestra anunció que el youtuber Spreen, cuyo verdadero nombre es Iván Raúl Buhajeruk, estaba entre los titulares para enfrentar a Vélez en la fecha 22 de la Liga Profesional. El joven de 24 años salió de arranque y apenas se frenó el juego por una infracción, fue sustituido.

En el fallo, la AFA informa que el impacto negativo de este episodio no se limitó al ámbito nacional, sino que también trascendió a nivel internacional y fue replicado por varios portales de Europa: “Estos medios calificaron el incidente como un acto que comprometió la reputación del fútbol argentino en el ámbito global, erosionando su credibilidad y proyectando una imagen incompatible con los estándares éticos y deportivos que deberían guiar esta actividad, como así también con los estándares de la AFA”.

El fallo del Tribunal de Ética

RESUELVE:

1- Imponer al Club Deportivo Riestra una multa equivalente a v.e. 1.000 (mil),

conforme lo establecido en el Artículos 13 del Código de Ética de la AFA.

2- Advertencia formal al director técnico Cristian Fabbiani, en virtud de su

participación en los hechos que motivan el presente fallo.

3- Advertencia formal al señor Iván Buhajeruk, en virtud de su participación activa

en los hechos que movían el presente fallo.

4- Ordenar al Club Deportivo Riestra la publicación de una disculpa pública oficial

en medios de comunicación de alcance nacional, a efectos de reparar el daño causado por la conducta reprochada.

Quién es el streamer Spreen

Iván Raúl Buhajeruk es el youtuber más popular de Argentina. Supo saltar a la fama gracias a sus apariciones relacionadas con videojuegos del calibre de “Fortnite”, “Call of Duty” y “Minecraft”. Cabe destacar que a los 19 años se fue de su casa para dedicarse de lleno al streaming.

Según reveló su entorno, Buhajeruk siempre fue muy creativo, incluso desde muy pequeño. Sorprendía con sus dibujos e incluso inventaba empresas. De hecho, una de ellas llevó el nombre de “Spreen”, que posteriormente le otorgó su denominación actual.

A los 12 años, comenzó a subir videos a YouTube, donde tiene 7 millones de suscriptores, jugando al “Minecraft” bajo el nombre Spreen, inspirado en Speed, la empresa que hoy lo sponsorea. Actualmente, también tiene 10 millones de suscriptores en Twitch.

Además, es fanático del fútbol y es reconocido hincha de Colón de Santa Fe por herencia familiar. A lo largo de su vida ha ido en varias oportunidades a la cancha, y este año se convirtió en uno de los sponsors de la camiseta, ya que su logo aparece allí.

Qué dijo Spreen sobre el escándalo

Después de que estallara la polémica, el joven de 24 años inició una transmisión en vivo y se refirió a todo lo sucedido en el Estadio Guillermo Laza. “No dije nada de ningún lado, pero lo único que voy a decir es que a mí me dieron la anécdota de mi vida y obviamente acepté“.

Y continuó: “No le saqué el lugar a ningún pibe, pero si alguien sintió que le faltamos el respeto de alguna manera, quería pedir disculpas, sinceramente. No era la intención ni en pedo faltar el respeto ni nada de eso. Es más, según lo que yo me había enterado, ya se había hablado con Vélez y todo el tema”.

Para cerrar, se sinceró: “Yo acepté porque básicamente es la anécdota de mi vida, muchachos. ¿Qué les voy a decir? Honestidad pura, me dieron la oportunidad y dije que sí”.

