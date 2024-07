Mientras la Selección de Alemania espera por su parada más complicada en la Eurocopa 2024 ante España, los jugadores entrenan y luego se divierten en su tiempo libre. David Raum y Robert Andrich protagonizaron un juego en las redes oficiales de la Federación y uno de ellos confesó que le encanta comer algo muy particular.

Andrich, volante central junto a Toni Kroos, reveló que es fanático de los gusanos de la harina. “Me encantan. Son una buena fuente de proteínas. En realidad, no sólo me encantan… creo que son increíbles“, le dijo a su compañero, que no podía creer lo que estaba escuchando.

Curiosamente, los gusanos de la harina -también conocidos como Tenebrio molitor larva- fueron ilegales en toda la Unión Europea hasta 2021, cuando fueron autorizados. Sin embargo, en lugares como Reino Unido, aún se sigue prohibiendo su importación.

Así son los gusanos de la harina. (Foto: Getty Images)

El rendimiento de Robert Andrich en la Eurocopa 2024

El mediocampista perteneciente al Bayern Leverkusen fue titular en los cuatro partidos que disputó la Selección de Alemania en lo que va de la Eurocopa 2024. El dato es que en todos fue reemplazado, pero su rendimiento convenció a Julian Nagelsmann para seguir confiando en él.

En el debut ante Escocia, fue sustituido en el entretiempo, ya que tenía una tarjeta amarilla y el DT prefirió cuidarlo. En los tres juegos siguientes, ante Hungría, Suiza (fase de grupos) y Dinamarca (octavos de final), salió luego de los 20′ del segundo tiempo.

