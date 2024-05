Kyle Walker es uno de los referentes del Manchester City y de la Selección de Inglaterra, y algunos meses atrás se dio a conocer parte de su vida íntima y su complicada situación amorosa.

El defensor admitió tener una doble vida por fuera de su matrimonio con Annie Kilner, que le dio cuatro hijos. La modelo Lauryn Goodman es con quien tuvo ese amorío, y madre de otros dos niños, y podría causarle problemas en la EURO 2024.

Según expresan medios ingleses, Lauryn Goodman ha vociferado sus intenciones de asistir a los partidos del seleccionado inglés en la máxima competición europea. Según citan textualmente, Goodman querría “que sus hijos vean a su papá jugar.”

De acuerdo al artículo, la mujer de Kyle Walker, Annie Kilner, y los cuatro hijos que tiene la estrella del City con ella, sí tendrán su lugar guardado en caso de que quieran ir a ver los partidos, a pesar de que se encuentra separada de Walker.

Annie Kilner y los cuatro hijos que tiene con Kyle Walker asistirán a la EURO 2024 como familiares.

La Federación Inglesa quiere evitar distracciones

Los oficiales de la Federación Inglesa (FA) tienen la intención de evitar todo tipo de distracciones en la EURO 2024, y hasta llegarían al punto de prohibirle la entrada a Goodman a los partidos que Inglaterra dispute en el campeonato continental.

Lauryn Goodman tiene dos hijos con Kyle Walker.

“Inevitablemente creará drama y ruido alrededor de la situación, creando una distracción para el plantel. Inglaterra tiene la mejor chance de ganar un título en mucho tiempo y no necesitan este tipo de situaciones“, recalcan.

Walker reconoció su doble vida

El propio Kyle Walker decidió explicar de su propia boca toda la situación, días después de que todo fuera revelado por la prensa inglesa: “Me puse en modo supervivencia. No sabía que debía hacer para poder volver cada día a casa con Annie y los chicos”, reconoció.

Kyle Walker se sinceró sobre su doble vida amorosa.

“No fue algo intencional ni premeditado. Estaba pasando por muchas cosas. No me excuso, pero acababa de romperme y se acercaba la Copa del Mundo”, explicó.

A fin de cuentas, esta relación clandestina resultó en dos hijos, lo cual le costó a Walker su matrimonio con Kilner y también su hogar. Hoy está separado de la madre de sus otros cuatro hijos y viviendo solitariamente en un apartamento en Manchester.

La Selección de Inglaterra apunta al título

El seleccionado inglés dirigido por Gareth Southgate cuenta con una de las mejores generaciones de jugadores de su historia y buscará su primer título desde aquella Copa del Mundo en 1966.

La Selección de Inglaterra tiene una de las mejores camadas de su historia y buscará la gloria en Alemania.

Tras caer por penales en la definición pasada con Italia, y en Cuartos de Final por 2 a 1 ante Francia en el Mundial de Qatar, la Selección de Inglaterra contará con refuerzos como Jude Bellingham y un Phil Foden en el mejor momento de su carrera para esta competencia. Junto a Francia, son los dos principales candidatos a quedarse con la Eurocopa que se disputará en Alemania.