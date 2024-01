Semanas atrás se dio a conocer que Kyle Walker, una de las estrellas del Manchester City, vivía una doble vida amorosa, y que no sólo era padre de tres hijos con su mujer, Annie Kilner -quien espera un cuarto bebé-, sino que tenía otros dos con Lauryn Goodman, su amante.

Pues ahora es el propio Kyle Walker quien decidió dar su palabra y explicar toda la situación que le costó su matrimonio y lo llevó a estar viviendo sólo y pasar días donde, según sus propias palabras: “Lo único que quiero hacer es acostarme en posición de bola y dormir”.

En un mano a mano con el portal británico The Sun, el defensor del Manchester City reconoció su culpabilidad en la situación y cómo sintió su vida desmoronarse al conocer que su amante tendría un segundo hijo suyo.

“Lauryn me lo contó a finales de octubre, o comienzos de noviembre. Recuerdo ir subiendo las escaleras rumbo al campo de entrenamiento cuando recibí su llamada”, relató Walker. Y confesó: “Casi me desmayo, me puse pálido. Estaba con el fisio, que me preguntó ‘¿Cuál es el problema?’ Y yo no se lo dije, necesitaba procesarlo. Le pedí omitir la sesión.”

En aquel momento, Walker decidió no contarle nada a su esposa, porque sabía que eso pondría el fin a su matrimonio: “Me puse en modo supervivencia. No sabía que debía hacer para poder volver cada día a casa con Annie y los chicos.”

Walker ya había tenido una relación previa con Goodman y su mujer lo había perdonado

Kyle Walker contó cómo inicialmente conoció a Goodman en 2019, y que tuvo un amorío con ella, del cual nació su primer hijo. Esto lo llevó a separarse de Annie Kilner, quien luego lo perdonó para el ‘bienestar de sus hijos’. Obviamente, Kyle prometió nunca volver a contactarse con Lauryn, excepto para pasarle la manutención a su hijo.

Pero Walker no cumplió. En octubre de 2022 Kyle volvió a Londres para operarse de una lesión y allí se reencontró con Lauryn, su amante y madre de uno de sus hijos. “No fue algo intencional ni premeditado. Estaba pasando por muchas cosas. No me excuso, pero acababa de romperme y se acercaba la Copa del Mundo”, explicó.

El momento en que todo explotó

Walker estaba al tanto de que, en algún momento, todo iba a estallar y eso sucedió cuando Lauryn, quien había tenido el segundo hijo de su amorío con el futbolista, se enteró que Annie, la esposa de Walker, estaba esperando un cuarto bebé.

“Ella no paraba de gritar en el teléfono, diciendo que Annie estaba embarazada. Yo le decía que no. Que tampoco era de su incumbencia. Sentí que tenía que mentir porque sabía que si le decía la verdad, iba a estallar“, relató Walker sobre una llamada que tuvo con Lauryn Goodman en el momento en que todo explotó.

Su arrepentimiento

En la charla con The Sun, Walker se mostró sensiblemente afectado por la situación y sabe que no tiene nadie más a quien culpar que a él mismo. Hoy vive en una propiedad alquilada, sabiendo que su matrimonio ya se acabó.

“Tomo total responsabilidad por las elecciones que hice y que han lastimado a otras personas. Las tomé por propia cuenta y no voy a culpar a nada ni nadie más”, reconoce Walker.

“Fui un idiota, tome decisiones horribles. No puedo empezar a imaginar lo que está pasando Annie. Trate de hablar con ella, pero hay mucho dolor de por medio. El hombre que se suponía que iba a amarla, cuidarla y estar para ella, es quien le hizo todo esto”, se sincera.

Para cerrar afirma que que: “Si pudiera volver el tiempo atrás y hacer las cosas diferente, lo haría. Sabía lo que iba a pasar, cuando nació el segundo niño y la fecha límite se presentó, me asusté“.

El fútbol le da respiro

Walker cuenta que sigue jugando porque cada vez que entra al campo de juego siente que puede liberarse de todo el estrés y angustia de su vida personal. Y, por lo pronto, Guardiola lo sigue alineando como titular y hasta capitán del equipo.

Walker en ningún momento se refirió a su supuesta “triple vida”, con la modelo misteriosa con la que se lo relacionó y se comentó que estuvo viendo durante 2019 y 2021.