Las tapas de los diarios ingleses tras el fracaso de Inglaterra en la Eurocopa: "Football is NOT coming home"

Volvió a pasar. Inglaterra volvió a quedarse a las puertas de la gloria y la Eurocopa se le escapó de las manos una vez más. Ésta vez, España fue su verdugo, como Italia tres años atrás. Y la decepción de los futbolistas y miles de fanáticos ingleses que colmaron el Olympiastadion de Berlín se tradujo en las tapas presentadas por la prensa inglesa este lunes.

Son 58 años sin títulos para “Los creadores del fútbol” que perdieron 2 a 1 ante La Roja y los principales apuntados por la prensa fueron los referentes del seleccionado inglés: su capitán, Harry Kane, y su gran estrella, Jude Bellingham.

Ellos acapararon gran parte de las tapas de los periódicos, o al menos de aquellos que no utilizaron el intento de asesinato de Donald Trump para desviar la atención de lo sucedido en Alemania.

Las portadas en Inglaterra tras la derrota en la Eurocopa

“Football is not coming home” tituló el Daily Mail, mientras que The Telegraph y The Times se limitaron a mostrar las expresiones corporales de Jude Bellingham para ilustrar una nueva decepción de los Tres Leones.

La derrota de Inglaterra, maquillada por el intento de asesinato de Trump.

Por su parte, otros periódicos fueron más benevolentes con lo sucedido. “Será la próxima”, expresó The Sun, mientras que tanto el Daily Express como el Daily Star utilizaron la palabra “orgullo”, más allá del resultado final.

Algunos diarios destacaron el partido que jugó Inglaterra.

En cualquier caso, el dolor generado por la derrota en la final ante España ha sido imposible de ocultar. Ya sea por parte de los futbolistas o de la esperanzada prensa que creía que finalmente era la gran oportunidad de conseguir el preciado título que le ha sido esquivo a Inglaterra durante toda su historia.

Curiosamente, en ninguno de los periódicos se hizo referencia a la otra final continental que se disputó el domingo, entre Argentina y Colombia. Aunque, si tenemos en cuenta que el partido terminó a las cinco de la mañana en horario británico, la omisión cobra algo más de sentido.

Southgate seguirá hasta el mundial

De acuerdo a los reportes, y a pesar de la derrota en la final, desde Inglaterra reportan que las intenciones tanto de la FA como del propio Gareth Southgate es continuar hasta el Mundial 2026.

Gareth Southgate seguirá como entrenador de la Selección de Inglaterra.

En diálogo con la prensa luego de la derrota en Berlín, Harry Kane, capitán del seleccionado, expresó su apoyo al entrenador: “Queríamos ganarla [la Eurocopa] para él”, destacó.

Llegar hasta 2026 marcaría diez años del entrenador al mando del seleccionado, con el cual ha alcanzado dos finales de Eurocopa y una semifinal de Copa del Mundo, pero sin preseas que acompañen.