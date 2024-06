Nació en una colonia, no jugó en ninguno de los grandes de Portugal, hizo un gol memorable y se quejó fue no haber ido a Rusia 2018.

Bajo el nombre de Ederzito António Macedo Lopes nació Éder, el futbolista que marcó el gol más importante de la historia de la Selección de Portugal, pero curiosamente no nació en Portugal, sino en Bisáu, la capital de Guinea-Bisáu, un país que fue colonia hasta 1973, cuando declaró su independencia.

Éder nació el 22 de diciembre de 1987 y a los tres años se fue con su familia a Portugal. Tras pasar por varios clubes en su adolescencia, llegó a Académica de Coimbra y allí dio sus primeros pasos en el profesionalismo en el año 2008. En 2012 pasó al Sporting Braga y allí se destacó a tal punto de ser convocado a la Selección de Portugal para disputar el Mundial de Brasil 2014.

En 2015 se dio su paso a la Premier League para jugar en el Swansea, pero solamente permaneció en dicho club por un semestre. Para comienzos de 2016 pasó a préstamo a Lille de la Ligue 1, en principio sería por seis meses, pero cuando la cesión finalizó, el elenco francés lo compró definitivamente a cambio de 4,5 millones de dólares.

Una Eurocopa con todos los condimentos para Portugal

Portugal llegó a la Eurocopa 2016 con la ilusión de poder ganarla por primera vez en su historia. Venía de hacer un buen trabajo en la edición de 2012 -donde quedó eliminado en cuartos de final ante la poderosa España por penales- y tener a Cristiano Ronaldo la hacía una selección a tener en cuenta. Compartió su grupo con Islandia, Austria y Hungría y lejos estuvo de hacer una buena fase de grupos.

Los lusitanos igualaron sus tres encuentros de la fase de grupos -1 a 1 contra Islandia, 0 a 0 ante Austria y 3 a 3 frente a Hungría- y avanzaron como uno de los mejores terceros. En octavos de final superaron en tiempo suplementario a Croacia, en cuartos le ganaron por penales a Polonia, en semifinales dejaron en el camino a Gales al vencerlo por 2 a 0 y en la final se impusieron ante Francia, la selección local, por 1 a 0 con un tanto del héroe menos pensado: Éder.

La ilusión de Éder, el heroe menos pensado de la Eurocopa 2016. (Foto: Getty).

Un gol soñado que gritó todo un pueblo

Éder fue al banco de suplentes en la final que disputaron Francia y Portugal. Un detalle no menor es que Cristiano Ronaldo -los ojos del mundo estaban puestos en él- se retiró a los 25 minutos por una lesión. Éder ingresó a falta de diez minutos para el cierre del encuentro cuando las acciones estaban 0 a 0 y con ese resultado terminaron los 90 minutos. La definición se dio en el tiempo extra cuando Éder recibió de Joao Moutinho, superó fácilmente a Koscielny, Umtiti no le marcó ni le tapó el tiro y desde afuera del área la clavó pegada al palo para poner el 1 a 0 definitivo que representó el primer título en la historia de Portugal.

Enojo por no ser citado a Rusia 2018

Portugal llegó al Mundial de Rusia como uno de los candidatos: Cristiano Ronaldo estaba en un gran momento y venía de ser campeón de la Eurocopa. En la lista de convocados para la cita máxima, Éder no fue citado y en 2019 dijo al respecto: “Fue injusto que no me convocaran a la selección de Portugal para ir al Mundial de Rusia. Se les olvidó que gracias a mi, Cristiano Ronaldo tiene un título con la selección”. Portugal quedó eliminado en octavos de final al caer por 2 a 1 ante Uruguay.

Cristiano celebra la Eurocopa 2016. (Foto: Getty).

¿Cómo siguió la carrera de Éder?

Después de la Eurocopa 2016, Éder continuó en el Lille de Francia y permaneció allí hasta 2018 cuando pasó a Lokomotiv Moscú de Rusia. En dicho elenco obtuvo cuatro títulos y jugó allí hasta 2021.

Para la temporada 2021-22 representó a Al-Raed de Arabia Saudita y en ese equipo fue que se retiró como profesional, lejos de la selección y del foco de la prensa.

Los títulos en la carrera de Éder

Copa de Portugal 2012 – Académica

Copa de la Liga de Portugal 2013 – Sporting Braga

Eurocopa 2016 – Selección de Portugal

Liga Premier de Rusia 2018 – Lokomotiv Moscú

Copa de Rusia 2019 – Lokomotiv Moscú

Supercopa de Rusia 2019 – Lokomotiv Moscú

Copa de Rusia 2021 – Lokomotiv Moscú