El defensor no forma parte de la alineación inicial de Luis De La Fuente para la semifinal. El motivo.

Por qué no juega Dani Carvajal en España vs. Francia por la Eurocopa 2024

Se confirmaron las alineaciones para el plato fuerte de las semifinales de la Eurocopa 2024. Francia y España ya tienen a sus 11 elegidos para afrontar uno de los duelos más atractivos del torneo y una de las ausencias llamativas es la de Dani Carvajal.

El lateral derecho, que fue titular en 4 de los 5 partidos de la Roja en la competición, no estará ni siquiera en el banco de suplentes. No se trata de una decisión táctica de Luis De La Fuente ni de una lesión muscular, sino de una sanción: Carvajal no juega porque está suspendido.

El hombre del Real Madrid se fue expulsado sobre el final del último encuentro ante Alemania. La primera amarilla la vio a los 5′ del tiempo suplementario y la segunda llegó en el final (120′), cuando cortó un ataque del rival. Por esa razón, tendrá que ver la semi desde la grada.

España vs. Francia: alineaciones confirmadas

ESPAÑA: Unai Simón; Jesús Navas, Nacho Fernández, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Álvaro Morata.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani y Kylian Mbappé.

Los minutos de Carvajal en España

El marcador de punta fue una pieza clave en la defensa española a lo largo de la Euro y no podrá estar para marcar a Kylian Mbpapé, gran figura del último subcampeón del mundo. Salvo ante Albania, donde el DT cuidó a muchos de sus futbolistas, Carvajal jugó todos los encuentros.

El defensor de 32 años jugó 90 minutos en los duelos de fase de grupos ante Croacia e Italia, 81 ante Georgia en octavos de final y 120 contra Alemania en cuartos. Baja de peso.

Como llega Francia a la semifinal de la Eurocopa

1-0 vs. Austria

0-0 vs. Países Bajos

1-1 vs. Polonia

1-0 vs. Bélgica

0-0 (5-3) vs. Portugal

Como llega España a la semifinal de la Eurocopa